Für 15'000 Franken am Tag Luxuspsychiatrie in Zürich behandelt Superreiche

VIPs und Wohlhabende aus der ganzen Welt reisen nach Zürich, um in der Paracelsus Recovery ihre psychischen Krankheiten zu bekämpfen. CEO und Gründer Jan Gerber erzählt Blick, was die Therapie so teuer macht und weshalb gerade Superreiche oft mentale Probleme haben.

Publiziert: vor 8 Minuten