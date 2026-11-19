Ein grosses Datenleck erschüttert gerade die Deutsche Bank. Dabei stellt sich die Frage: Warum ist die US-Finanzbranche mit undurchsichtigen Gesellschaften in Delaware fast nie von solchen Leaks betroffen? Blick hat die Enthüllungen unter die Lupe genommen.

Darum gehts Angesichts dieser Mega-Leaks ist ein kritischer Blick angebracht – ebenso die Frage nach dem Ausbleiben vergleichbarer Leaks gegen die USA, wo undurchsichtige Trusts dazu dienten, russische Vermögenswerte zu verbergen

Die häufig amerikanische Finanzierung dieser Operationen wirft Fragen zu den Prioritäten von solchen internationalen Untersuchungen auf

Die Enthüllungen über die Deutsche Bank betreffen weitgehend frühere russische Bankbeziehungen in einem Kontext vor 2022, der sich stark von heute unterscheidet

Myret Zaki

Mit «Inside Deutsche Bank» hat am Dienstag ein neues massives Leck von Bankdaten über 15 Millionen Dateien enthüllt – mehr als bei allen früheren Mega-Leaks im Bankensektor. Doch was enthüllen diese Dokumente jenseits der Themen «Oligarchen» und «Geldwäscherei» wirklich? Blick hat die Enthüllungen kritisch beleuchtet.

Europäische Banken sind übervertreten

Erste Feststellung: Die grossen Banken Europas und der Schweiz sind in den grossen internationalen Bankdatenlecks übervertreten. So haben Swissleaks (2015), Panama Papers (2016), Suisse Secrets (2022) und Inside Deutsche Bank (2026) unter anderem HSBC Suisse, UBS, Credit Suisse und die Deutsche Bank wiederholt ins Licht gerückt. Demgegenüber hat keine vergleichbare Whistleblower-Enthüllung direkt amerikanische oder britische Banken wie JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays oder Lloyds ins Visier genommen.

Dabei erreicht die Geldwäscherei in den USA und im Vereinigten Königreich ganz andere Dimensionen. In Deutschland werden laut Schätzungen jedes Jahr schmutzige Gelder in Höhe von 100 Milliarden Euro gewaschen. Und hierzulande sind 13 bis 18 Milliarden Franken an Vermögenswerten Gegenstand von Verdachtsmeldungen. Für die USA schätzt ein Bericht von 2021, dass sich die jährliche Geldwäscherei der Summe von 1 Billiarde Dollar nähern könnte. Im Vereinigten Königreich geht die Nationale Kriminalbehörde von über 100 Milliarden Pfund pro Jahr aus, möglicherweise von mehreren Hundert Milliarden.

Warum also waren die grossen amerikanischen und britischen Banken bisher keinen internen Datenlecks vergleichbaren Ausmasses ausgesetzt? Die Finanzierung von Whistleblowern könnte Aufschluss darüber geben.

Finanzierungen aus Washington und Brüssel

Erstens haben die Whistleblower im Fall der Leaks bei der Deutschen Bank die Dokumente den amerikanischen Behörden übergeben. Dafür könnten sie eine Belohnung der US-Regierung erhalten haben. Wir erinnern uns: Der ehemalige UBS-Banker Bradley Birkenfeld erhielt 2012 vom amerikanischen Fiskus 104 Millionen Dollar, weil er die Schweizer Grossbank angezeigt hatte. Es stellt sich daher die Frage, ob solche Zahlungen die Auswahl beeinflussen, was für Bankenverstösse amerikanischen Behörden und Journalisten gemeldet werden.

Zweitens liefert die Finanzierung von Barracuda Media, der südafrikanischen Organisation hinter der Recherche zu «Inside Deutsche Bank», wichtige Hinweise. Sie wird vom International Fund for Public Interest Media (IFPIM) unterstützt. Dieser wiederum ist auf amerikanische Gelder angewiesen – unter anderem von der Open Society Foundations des Milliardärs George Soros (96) und von der Organisation National Endowment for Democracy (NED), die hauptsächlich vom amerikanischen Kongress finanziert wird. Jedoch hat auch die Europäische Kommission über den Fonds Investigative Journalism for Europe zur Finanzierung von «Inside Deutsche Bank» beigetragen.

Frühere Fälle haben die Bedeutung der amerikanischen Finanzierung bei solchen Leaks gezeigt. So wurde das OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), das zu den Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers und Suisse Secrets beigetragen hat, zwischen 2014 und 2023 laut einer Recherche von Mediapart zu 52 Prozent von der amerikanischen Regierung finanziert, nach eigenen Angaben des OCCRP zu 47 Prozent. Einige Zuschüsse zielten ausdrücklich auf die «Neugewichtung der russischen Mediensphäre» und die «Stärkung des investigativen Journalismus in Eurasien» ab. Diese Enthüllungen werfen Fragen zum Einfluss öffentlicher Gelder auf die Prioritäten des internationalen Investigativjournalismus auf.

Die russischen Fälle stammen vor allem aus der Zeit vor 2022

Die russischen Fälle nehmen in den Leaks zur Deutschen Bank einen sehr wichtigen Platz ein. Möglicherweise verschleierte Gelder von Oligarchen waren es sogar, die die beiden Whistleblower zum Handeln bewogen haben, wie sie aussagten. Ein grosser Teil der Dokumente stammt aus den 2010er-Jahren, also aus der Zeit vor dem Einmarsch in die Ukraine 2022.

Zwischen 2000 und 2014 erlebte die Verwaltung russischer Vermögen am Schweizer Finanzplatz einen regelrechten Boom. Das politische Umfeld vor 2014 war für die Banken günstig. Im Juni 2010 lancierte die Europäische Union eine Partnerschaft zur Vertiefung ihrer wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Es war üblich, dass eine grosse europäische Bank wie die Deutsche Bank russische Milliardäre und Oligarchen zu ihren Kunden zählte – vorausgesetzt, sie überwachte die Risiken, wie es die Geldwäschereiregeln für alle politisch exponierten Personen verlangen.

Grosse Namen, aber nicht so viele Verstösse

Die neuen Leaks offenbaren Compliance-Risiken bei der Deutschen Bank, ernsthafte Verdachtsmomente und fragwürdige interne Entscheidungen. Sie beweisen jedoch nicht, dass die deutsche Grossbank systematisch die Sanktionen gegen Russland umgangen hätte. Oder dass alle betroffenen russischen Vermögen illegalen Ursprungs waren.

Zwar wurde die Deutsche Bank 2017 von den amerikanischen und britischen Behörden im Zusammenhang mit den russischen Geldern sanktioniert. 2019 erfolgte eine weitere Sanktion. Die höchsten Summen, die die Deutsche Bank für russische Oligarchen verwaltete, sind jedoch älter: 870 Millionen Euro von Viktor Vekselberg (69) im Jahr 2014 und 1,4 Milliarden von Michail Fridman (62) im selben Jahr. Diese Informationen belegen keine Bankverstösse, da die Sanktionen gegen die Betroffenen erst 2018 beziehungsweise 2022 verhängt wurden.

«Le Monde» präzisiert zudem, dass die Deutsche Bank keine direkten Bankbeziehungen zu russischen Oligarchen unterhielt, die amerikanischen oder europäischen Sanktionen unterlagen. Vielmehr geschäftete die Bank mit Gesellschaften, deren Aktionäre teilweise von diesen Sanktionen betroffen waren. Dies reicht jedoch nicht automatisch aus, um jede Geschäftsbeziehung mit solchen Unternehmen zu verbieten.

Die Aufdeckung alter Bankpraktiken entbindet nicht davon, sie in ihren historischen und rechtlichen Kontext einzuordnen. Es ist paradox: Während europäische Banken spektakulären Enthüllungen über ihre russischen Kunden ausgesetzt sind, wird die amerikanische Konkurrenz eigentlich immer verschont. Dabei ist die Intransparenz von US-Finanzfirmen ein grosses Problem. Darauf weisen selbst Berichte von amerikanischen Behörden hin.