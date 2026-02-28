Trump-Freund bekommt CNN-Mutter Warner Bros.

Warner Bros. Discovery soll künftig Paramount Skydance gehören. Der Nachrichtensender CNN würde damit in die Hände von Tech-Milliardär Larry Ellison gelangen.

CNN dürfte unter Kontrolle von Tech-Milliardärs Larry Ellison kommen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit.



Erst am Donnerstag war der Rivale Netflix aus dem Bieterstreit um Warner Brothers ausgestiegen. Damit dürfte auch der Nachrichtensender CNN unter Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison (81) wandern.

Netflix ausgebootet

Paramount, das im vergangenen Jahr von den Ellisons übernommen wurde, besserte jüngst das Gebot für den Konzern Warner Bros. Discovery von 30 auf 31 Dollar pro Aktie nach. Der Warner-Verwaltungsrat entschied nun, dass das Angebot der zuvor bereits angenommenen Offerte von Netflix überlegen ist. Netflix teilte daraufhin mit, dass der Deal bei einem weiteren Überbietungsversuch finanziell nicht mehr attraktiv sei.



Paramount hatte sich zuvor bereiterklärt, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner in diesem Fall an Netflix zahlen muss.

Donald Trump forderte CNN-Übernahme

In dem Bieterkampf ging es auch um das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem oft kritisch über US-Präsident Donald Trump (79) berichtet wird. Trump sagte im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechsele.

Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte. Unbegründet ist die Sorge nicht: Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an.