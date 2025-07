Ab dem 1. August greifen neue Zölle für Einfuhren in die USA. Bei Verhandlungen in letzter Minute setzt US-Präsident Trump Länder unter Druck. Eben ist Südkorea aus Angst vor hohen Tarifen eingeknickt. Die Schweiz wartet weiter auf den Bescheid aus Washington.

In US-Präsident Donald Trumps Zollpoker bleibt den meisten Handelspartnern das Nachsehen. Die Schweiz wartet weiter auf den Bescheid aus Washington. Foto: Keystone

Darum gehts Trump verhandelt Zolldeals, Südkorea erkauft sich günstigere Zölle

Südkorea stellt 350 Milliarden Dollar für US-Investitionen zur Verfügung

Trumps aggressive Verhandlungstaktik nutzt Unsicherheit und Zeitdruck aus

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Am Vorabend des letzten Tages, bevor die neuen US-Zölle greifen, hat US-Präsident Donald Trump (79) angedeutet, dass die Drähte in Washington heiss laufen beim Ringen um Zolldeals. «Wir arbeiten heute im Weissen Haus intensiv an Handelsabkommen», schrieb Trump am Mittwoch auf Truth Social. «Ich habe mit den Staats- und Regierungschefs vieler Länder gesprochen, die die Vereinigten Staaten ‹äusserst glücklich machen› wollen.»

Trump wartet bis zur letzten Minute auf «Angebote», angedrohte hohe Zölle «herunterzukaufen». Eine Taktik, die er auch mit Südkorea anwandte. Kurz vor Beginn der neuen Zolltarife am 1. August kündigte Trump am späten Mittwoch an, sich mit Südkorea auf Zölle von 15 Prozent geeinigt zu haben. Den Ostasiaten drohten eben noch 25 Prozent.

Freibrief für Trump

Seoul erkauft sich diese Zollsenkung teuer – mit einem Freibrief für Trump, einen hohen Milliardenbetrag nach Belieben für Investitionen zu verwenden. «Das Abkommen sieht vor», erläutert Trump, «dass Südkorea den Vereinigten Staaten 350 Milliarden Dollar für Investitionen zur Verfügung stellt, die sich im Besitz der Vereinigten Staaten befinden und von ihnen kontrolliert werden und von mir als Präsident ausgewählt werden.»

Zusätzlich habe sich Südkorea bereit dazu erklärt, Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar zu kaufen und eine weitere hohe Geldsumme in eigene Investitionszwecke zu investieren. Und während man sich auf einen Zollsatz von 15 Prozent für Südkorea geeinigt habe, wird Amerika kein Zoll berechnet – und damit freier Zugang zum südkoreanischen Markt gewährt.

Trump nutzte dabei gezielte Unsicherheit, Zeitdruck und die Angst vor Nachteilen, um den Verhandlungsgegner zu Zugeständnissen zu bewegen – ganz im Sinne einer aggressiven, asymmetrischen Verhandlungstaktik.

Schweiz bibbert weiter

Derweil hält die Nervosität in Bundesbern weiter an. Der US-Präsident hat die Schweiz bisher ignoriert, noch immer steht eine Ankündigung aus Washington aus. Die Spannung steigt von Tag zu Tag. Immerhin, Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61) hat ein gutes Gefühl. Sie sagte kürzlich: «Irgendwie habe ich den Zugang zu Trump gefunden.»

Bevor Trump den Südkorea-Deal ankündigte, hatte er Brasilien wie angedroht mit Zöllen von 50 Prozent auf Importe abgestraft. Trump sprach von einer Vergeltungsmassnahme wegen des Prozesses gegen den konservativen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (70).

Im Gespräch mit der «New York Times» sagte der sozialistische brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (79), auch bei einer Zollkeule von 50 Prozent werde er «keine Befehle von Präsident Trump entgegennehmen».