Technik-Panne bei Sunrise: Seit Montagnachmittag kämpfen Kunden mit Ausfällen. Betroffen sind der Kundendienst und spezielle Telefonieprodukte, was vor allem kleine Unternehmen hart trifft. Die Ursache: eine Fehlkonfiguration bei Wartungsarbeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit Montag, 16 Uhr, massive technische Störungen bei Sunrise, inklusive Kundensupport.

Fehlkonfiguration bei Wartungsarbeiten betrifft vor allem kleinere Unternehmen mit efon-Lösung.

Festnetz-Internet und Mobilfunk nicht betroffen, Problembehebung läuft. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Bei Sunrise-Kunden kommt es seit Montagnachmittag zu technischen Störungen, wie mehrere Blick-Leser melden. Auf der Plattform Allestörungen sind mehrere Hundert Meldungen eingegangen. Ein betroffener Unternehmer berichtet gegenüber Blick von einem «vollständigen Stillstand der telefonischen Erreichbarkeit und damit erheblichen betrieblichen Einschränkungen». Ein anderer Leser teilt mit, dass bei ihm das Festnetz ausser Betrieb ist.

Was den Betroffenen besonders sauer aufstösst: Auch der Kundensupport ist wegen der Störungen derzeit nicht erreichbar – wie eine Stimme auf Band erklärt.

Ein Sunrise-Sprecher bestätigt auf Anfrage: Aufgrund einer technischen Störung stehen der Sunrise-Kundendienst und die Verkaufsplattformen seit Montag, 16 Uhr, nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Ursache der Störung sei eine Fehlkonfiguration einer internen Plattform aufgrund von Wartungsarbeiten. «Unsere Spezialisten arbeiten mit Hochdruck an der Lösung und die Dienste werden aktuell nach und nach wieder hergestellt.»

Kleine Unternehmen betroffen

Bei einzelnen Geschäftskunden mit einem speziellen Telefonie-Produkt funktionieren Weiterleitungen und Umschaltungen nicht. Betroffen sei die sogenannte efon-Lösung, ein internetbasiertes Telefonieangebot, das in erster Linie von kleineren Unternehmen genutzt wird.

Festnetz-Internet, -Telefonie und -TV sowie mobile Kommunikationsverbindungen seien grundsätzlich nicht betroffen, schreibt ein Mediensprecher. Sunrise bietet für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Man habe eine entsprechende Störungsmeldung auf der Website publiziert. Diese werde aktualisiert, sobald die Störung vollumfänglich behoben ist.