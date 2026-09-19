Seit dem Mittag gibts bei Postfinance eine Störung. Ein Leser meldet, dass sein Saldo plötzlich bei 0.00 Franken steht. Auch auf Allestörungen.ch häufen sich Meldungen zu Problemen. Postfinance arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Störung.

Ausgerechnet am freien Samstag, wo viele Kundinnen und Kunden ihre Zahlungen machen oder mal in Ruhe das Konto checken, ist die Postfinance von einer Störung betroffen. Ein Blick-Leser meldet sich aufgeregt: «Plötzlich ist in der Postfinance-App mein ganzes Geld weg!»

Ein Screenshot der App zeigt: «Konten und Depots: CHF 0.00» «Auch die Postfinance-Konti meines Vaters sind leer», berichtet er. Da kann einem das Herz schon mal in die Hosen rutschen.

Auch auf der Homepage Allestörungen.ch häufen sich seit 13 Uhr ähnliche Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern. Der Grossteil der Meldungen betrifft die Postfinance-App und das Online-Banking.

Was ist da los? Postfinance bestätigt die Probleme auf Anfrage von Blick. «Seit dem Mittag kommt es zu Einschränkungen bei der Anzeige», sagt eine Sprecherin. Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung und entschuldige sich bei den Kundinnen und Kunden. Sie betont: «Ganz wichtig, es ist nur ein Anzeigenfehler. Das Geld ist noch da.»

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