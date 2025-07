1/5 Neu kostet das Parkieren im Parkhaus des Shoppi Tivioli schon ab der ersten Minute. Foto: PD

Darum gehts Shoppi Tivoli führt neue Parkgebühren ein, Kunden sind verärgert

Parkgebühren Teil einer Vereinbarung mit VCS für Ausbauprojekt

3500 Parkplätze, erste Stunde kostet 2 Franken, weitere 50 Rappen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG ist eines der grössten Einkaufszentren der Schweiz. Auf einer Fläche von 80'000 Quadratmetern kaufen 6,5 Millionen Kundinnen und Kunden jährlich ein. Ein Grossteil von ihnen kommt mit dem Auto – trotz der neuen Limmattalbahn. Sie erleben seit Anfang Monat eine böse Überraschung. Denn: Das Parkieren auf einem der 3500 Parkplätze kostet neu ab der ersten Minute.

Jahrelang waren die ersten 45 Minuten gratis. Wenn man ein bisschen Gas gibt, reicht dies auch für einen Grosseinkauf. Neu kostet die erste Stunde 2 Franken. Jede weitere halbe Stunde kostet dann 50 Rappen. Bei den Kunden kommt das neue Regime gar nicht gut an, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. «Beim Entwerten meines Tickets traf mich fast der Schlag!», nervt sich ein Stammkunde über den neuen Tarif. «Das finde ich für ein Einkaufszentrum schlicht überrissen, besonders, wenn man nur kurz etwas erledigen will.» Er überlege sich zweimal, ob er überhaupt noch im Shoppi einkaufen werde.

Rabatt in der Mittagspause

Auch bei Leitung des Aargauer Einkaufszentrums hat man keine Freude an den neuen Parkgebühren. «Ich bin alles andere als erfreut, dass wir die Parkgebühren anheben mussten», sagt CEO Patrick Stäuble der «Aargauer Zeitung». Bis vor Bundesgericht hat er dagegen gekämpft. Erfolglos. Die Gebühren sind Teil einer Vereinbarung mit dem Verkehrsclub der Schweiz (VCS). Ohne sie wäre das Ausbauprojekt «Tivoli Garten» mit 445 Wohnungen nicht bewilligt worden.

Damit die Kunden vor allem in der wichtigen Mittagszeit nicht ausbleiben, kommt ihnen das Shoppi Tivoli entgegen. Von 11.30 bis 14 Uhr gibt es 50 Prozent Rabatt auf die Parkgebühren, wenn man im Einkaufszentrum isst.

Bis zu 3.50 Franken pro Stunde

Parkgebühren von Einkaufszentren sorgen immer wieder für rote Köpfe bei Autofahrerinnen und -fahrern. Als Betreiber tut man gut daran, diese so tief wie möglich zu halten, um die wichtige Kundengruppe nicht zu erzürnen. Im Glattzentrum in Wallisellen ZH stehen 4500 Parkplätze zur Verfügung – gratis. Kundinnen und Kunden dürfen ihr Fahrzeug vier Stunden abstellen.

Im Letzipark in Zürich-Altstetten sind die ersten drei Stunden gratis. Anders im Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity, dort kostet schon die erste Stunde 3.50 Franken. In der Mall of Switzerland in Ebikon LU mit ihren 1600 Parkplätzen kosten die ersten drei Stunden 2 Franken. Im Shoppyland in Schönbühl BE sind ab der ersten Minute 50 Rappen fällig. Drei Stunden kosten 1 Franken. Auch im Stücki Park in Basel kostet die erste Stunde 50 Rappen.