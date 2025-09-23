2026 steht der nächste Sprung bei den Krankenkassenprämien an. Erwartet wird ein Anstieg um 4 bis 5 Prozent. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider informiert um 15 Uhr über die konkreten Zahlen. Blick berichtet live.

Darum gehts Krankenkassenprämien steigen 2026 erneut. SP-Ministerin gibt Details bekannt

Wohnort, Alter und Einkommen beeinflussen individuelle Prämienhöhe

Mittlere Monatsprämie könnte von 378.70 auf fast 400 Franken steigen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

vor 41 Minuten Prämien steigen auf monatlich fast 400 Franken pro Kopf – ein Plus von 4,4 Prozent! Nachdem die Krankenkassenprämien schon dieses Jahr deutlich gestiegen sind, kommt es 2026 erneut zu einem deutlichen Prämiensprung. Das Wichtigste dazu in Kürze: 2026 steigt die mittlere Prämie für die obligatorische Grundversicherung im schweizweiten Schnitt um 4,4 Prozent.

Die mittlere Monatsprämie beträgt durchschnittlich 393.30 Franken – fast 17 Franken mehr als jetzt. Für Erwachsene sind es 465.30 Franken (+18.50), für jugendliche Erwachsene von 19 bis 25 Jahre 326.30 Franken (+13.30) und für Kinder 122.50 Franken (+5.70). – Auf der Website www.priminfo.ch kann man die eigene Prämie individuell berechnen.

– fast 17 Franken mehr als jetzt. Für Erwachsene sind es 465.30 Franken (+18.50), für jugendliche Erwachsene von 19 bis 25 Jahre 326.30 Franken (+13.30) und für Kinder 122.50 Franken (+5.70). – Auf der Website www.priminfo.ch kann man die eigene Prämie individuell berechnen. Die Prämien steigen in allen Kantonen ausser Zug! Am stärksten mit 5,9 Prozent im Kanton Tessin mit 7,1 Prozent, am wenigsten in Genf mit 3 Prozent. In Zug hingegen sinkt die Prämienlast sogar um 14,7 Prozent, da der Kanton im Geld schwimmt und temporär nahezu die gesamten Kosten für stationäre Spitalbehandlungen von Zuger Patienten übernimmt.

Am stärksten mit 5,9 Prozent im Kanton mit 7,1 Prozent, am wenigsten in mit 3 Prozent. In hingegen die Prämienlast sogar um 14,7 Prozent, da der Kanton im Geld schwimmt und temporär nahezu die gesamten Kosten für stationäre Spitalbehandlungen von Zuger Patienten übernimmt. Die höchsten Prämien zahlen die Tessiner mit durchschnittlich 501.50 Franken im Monat, dahinter folgen Genf mit 489.80 Franken und Basel-Stadt mit 470.10 Franken.

zahlen die Tessiner mit durchschnittlich 501.50 Franken im Monat, dahinter folgen Genf mit 489.80 Franken und Basel-Stadt mit 470.10 Franken. Am günstigsten kommt man in Zug weg mit 264.50 Franken. Es schnappt Appenzell Innerrhoden den ersten Platz weg, wo man neu 270.70 Franken zahlt. Den dritten Platz holt sich Uri mit 305.50 Franken.

kommt man in Zug weg mit 264.50 Franken. Es schnappt Appenzell Innerrhoden den ersten Platz weg, wo man neu 270.70 Franken zahlt. Den dritten Platz holt sich Uri mit 305.50 Franken. Den Anstieg der Durchschnittsprämien erklärt sich der Bund mit den weiterhin wachsenden Kosten im Gesundheitswesen. Im ersten Halbjahr 2025 sind diese im Jahresvergleich um 4,6 Prozent gestiegen. Zu den Gründen zählt der Bund die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung und steigende Tarife. Ebenso den medizinischen Fortschritt mit neuen Behandlungsmöglichkeiten und innovativen, aber kostspieligen Medikamenten. «Daneben kann auch eine Zunahme der nachgefragten Gesundheitsleistungen pro Kopf beobachtet werden.» vor 4 Minuten vor 4 Minuten Gespräche um Medikamentnpreise laufen Wegen des Zollhammers von US-Präsident Donald Trump laufen derzeit auch Gespräche, was die Medikamentenpreise betrifft. Ein Punkt ist auch das Kostenfolgemodell, welches Einsparungen von 400 Millionen bringen soll. Die Pharma-Lobby möchte diese kippen. Man sei an der Umsetzung, so Lévy, aber denkbar sei auch eine Übergangsphase. Die Medienkonferenz ist nun beendet. Demnächst liest du hier eine Zusammenfassung. vor 15 Minuten vor 15 Minuten Systemwechsel weg von Kopfprämien? Im Moment sei ein Systemwechsel weg von Kopfprämien kein Thema für sie, sagt Baume-Schneider auf eine entsprechende Frage. Ihre Partei sieht das anders. ​Die SP plant bereits eine Prämienrabatt-Initiative, ​bei welcher 85 Prozent der Haushalte von einem Prämienrabatt profitieren sollen. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Prämienverbilligung steigt an Die Kantone sollen künftig mehr an die Prämienverbilligung beitragen. Erste Kantone müssen den Beitrag 2026 anpassen, die volle Umsetzung erfolgt per 2028. In einer zweijährigen Übergangsphase soll der Beitrag anstiegen – bis auf 470 Millionen ab 2028. vor 23 Minuten vor 23 Minuten Baume-Schneider bedauert Anstieg Baume-Schneider ist keineswegs zufrieden, dass der Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren tiefer ausfällt. Die Erhöhung sei weiterhin bedeutend, bedauert sie. Erst recht, wenn man den Anstieg über die vergangenen Jahre anschaue. vor 25 Minuten vor 25 Minuten Tessiner Prämie über 500 Franken pro Monat Das Tessin betrifft es mit einem Prämienanstieg um 7,1 Prozent besonders stark. Erstmals steigt die Monatsprämie in einem Kanton auf über 500 Franken. Man versuche die Situation zu verbessern, sagt Baume-Schneider. Man sei mit den Tessiner Behörden in Kontakt. vor 27 Minuten vor 27 Minuten So will der Bund die Kosten dämpfen Nun ist BAG-Direktorin Anne Lévy an der Reihe. Sie verweist auf verschiedene Verbesserungen, die anstehen. Ab 2026 wird der Bundesrat neue Kostenziele für die Grundversicherung definieren. Damit würden alle Gesundheitsakteure in die Pflicht genommen, betont Lévy. Zudem müssen die Kantone ab 2026 eine Mindestquote bei der Prämienentlastung erfüllen. Das bringt eine zusätzliche Entlastung um 470 Millionen Franken. Ab 2028 soll dann die einheitliche Finanzierung der ambulanten und stationären Leistungen greifen. Weil sich die Kantone dann auch an ambulanten Behandlungen beteiligen, dürften die Prämienzahlenden entlastet werden. Und schliesslich soll das Kostendämpfungspaket 2 neue Einsparungen bringen. Das Parlament hat diesem bereits zugestimmt. Foto: Keystone vor 32 Minuten vor 32 Minuten Kostendämpfende Massnahmen vorantreiben Wichtig bleibend kostendämpfende Massnahmen. Baume-Schneider trifft sich regelmässig zu einem runden Tisch mit Gesundheitsakteuren. Dieser soll im Oktober neue Massnahmen vorschlagen, mit welchen mindestens 300 Millionen Franken eingespart werden sollen. vor 33 Minuten vor 33 Minuten «Leute gehen öfter zum Arzt» Das Kostenwachstum habe unterschiedliche Ursachen. Einige Ursachen dürften uns freuen, so Baume-Schneider. Etwa, dass die Bevölkerung älter würde. Ebenso, dass es neue, innovative Medikamente gebe. Allerdings würden die Leute heute öfter zum Arzt gehen als früher. «Diese Entwicklung müssen wir im Auge behalten», sagt sie. Eine Überversorgung müsse man verhindern. Weite würden auch die Tarife steigen aufgrund der Teuerung. Auch die zunehmende Ambulantisierung wirke sich derzeit aus. Hier tragen die Prämienzahlenden einen grösseren Kostenanteil. Mit einem neuen Verteilschlüssel ab 2028 werde sich das aber ändern. vor 39 Minuten vor 39 Minuten Hohe Kosten als Rückseite der Medaille Baume-Schneider eröffnet die Medienkonferenz und betont die Qualität des hiesigen Gesundheitssystems. Die Rückseite der Medaille seien die hohen Kosten. Die Prämien würden den Kosten folgen. Alle Gesundheitsbereiche seien von einem Kostenanstieg betroffen. Für das nächste Jahr bedeutet das im Schnitt ein Plus von 4,4 Prozent. Baume–Schneider betont aber, dass die Prämie je nach Kanton unterschiedlich sei. Foto: keystone-sda.ch 11:45 Uhr 11:45 Uhr Medienkonferenz startet um 15 Uhr Willkommen zum Liveticker, liebe Leserinnen und Leser Um 15 Uhr informiert Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zusammen mit Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), an einer Medienkonferenz über die Krankenkassen-Prämien für das Jahr 2026. Ende des Livetickers

Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: 2026 steht bei den Krankenkassen der nächste Prämiensprung an. Um wie viel, das verrät SP-Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (61) am Dienstag um 15 Uhr an einer Medienkonferenz.

Experten erwarten einen Anstieg um 4 bis 5 Prozent. Das ist zwar etwas weniger als in den vergangenen Jahren, dürfte aber doch über dem langjährigen Durchschnitt liegen. Die mittlere Monatsprämie von derzeit 378.70 Franken dürfte im nächsten Jahr auf gegen 400 Franken steigen. Die Prämienlast hat sich seit 1996 – damals betrug die mittlere Standardprämie noch 128 Franken – praktisch verdreifacht.

Steigende Gesundheitskosten

Grund dafür sind die weiterhin steigenden Gesundheitskosten. Allein schon aufgrund der alternden Bevölkerung sowie wegen neuer Therapien und Medikamente nehmen diese zu. So wuchsen die Ausgaben in der obligatorischen Grundversicherung bis Mitte Jahr um 4,6 Prozent im Jahresvergleich.

In den letzten zwölf Monaten verursachte jede Person durchschnittliche Kosten in Höhe von 4813 Franken, die von der Grundversicherung gedeckt wurden. Das sind 210 Franken mehr als im Vorjahr, wie das Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenentwicklung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aktuell zeigt.

Nicht jeden trifft es gleich – die Faktoren

Doch nicht jeden trifft es gleich hart. Blick zeigt, auf welche Punkte es ankommt:

Der Wohnort

Ob man im urbanen Genf Prämien bezahlt oder im beschaulichen Appenzell, macht einen Riesenunterschied! Am stärksten ist die Prämienlast derzeit im Kanton Genf mit fast 480 Franken im Monat. Auch im Tessin und in Basel-Stadt geht die monatliche Prämienrechnung so richtig ins Geld. Das dürfte sich diesmal kaum ändern.

Besser kommt man in eher ländlichen Kantonen weg, wo man vielleicht eher mal auf ein Hausmittel setzt, statt gleich zum Arzt zu rennen. Dabei stechen besonders die Appenzell Innerrhoder hervor, die knapp 260 Franken berappen. Ebenfalls weniger als 300 Franken kostet die Krankenversicherung noch in Uri. Allerdings dürften die Urner die 300er-Marke diesmal reissen.

Das Alter

Für das Alter gelten drei Kategorien. Erwachsene ab 26 zahlen am meisten – im Schnitt derzeit rund 450 Franken. Jugendliche Erwachsene von 19 bis 25 Jahren kommen mit rund 135 Franken weniger davon. Für Kinder werden derzeit 118 Franken fällig.

Früher wurden Senioren noch stärker zur Kasse gebeten. Doch mit dem Krankenkassen-Obligatorium 1996 wurde auch die Generationensolidarität verankert.

Das Einkommen

Regional gelten zwar für alle die gleichen Kopfprämien. Trotzdem hat das Einkommen Einfluss darauf, wie viel man für die Prämien effektiv zahlt. Für tiefere und mittlere Einkommen gibt es je nach Familienverhältnissen eine individuelle Prämienverbilligung. Diese ist kantonal aber unterschiedlich ausgestaltet.

Für die Prämienverbilligung geben Bund und Kantone jährlich rund 6 Milliarden Franken aus. 2026 wird diese Summe weiter ansteigen, da die Kantone neu einen Mindestanteil von 3,5 bis 7,5 Prozent der Bruttokosten in ihrem Kanton übernehmen müssen. Damit dürften rund 500 Millionen zusätzlich zur Verfügung stehen.

Das Versicherungsmodell

Die Versicherten sind dem Prämienhammer nicht einfach ausgeliefert, sondern können ein wenig steuern, wie hart er trifft. Einerseits mit der Wahl einer günstigeren Krankenkasse, andererseits mit dem Versicherungsmodell. So gibt es verschiedene Sparvarianten, mit denen die Kosten deutlich reduziert werden können. Viele Kassen bieten ein günstigeres Hausarzt-, HMO- oder Telmed-Modell an.

Eine weitere Option ist eine höhere Franchise von bis zu 2500 Franken. Damit sinkt die Prämienlast. Im Gegenzug trägt man aber im Krankheitsfall das Risiko, unter dem Strich mehr zu berappen, als man bei den Prämien einspart.

Jetzt kommt die Prämienrabatt-Initiative

Klar ist jetzt schon: Der Prämienschub wird in der Politik einmal mehr für eine Vorstossflut sorgen. In der laufenden Herbstsession wurden dazu bereits Vorstösse eingereicht. So will etwa Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner (53, AI) den Leistungskatalog in der Grundversicherung überprüft wissen.

Die SP wiederum plant eine neue Prämienrabatt-Initiative, die Anfang 2026 lanciert werden soll. Sie will die Krankenkassenprämien vom Einkommen abhängig machen. Normalverdiener würden einen Rabatt erhalten, Reiche müssten draufzahlen. 85 Prozent der Haushalte sollen profitieren.

Der Prämienanstieg der vergangenen Jahre sei für viele nicht mehr tragbar, moniert SP-Co-Chefin Mattea Meyer (37). «Wir müssen von den unfairen Kopfprämien wegkommen – hin zu einem solidarischen System.»