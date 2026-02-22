DE
FR
Abonnieren

Kommentar zur Bankenaufsicht
Die Finma leistet sich Patzer – sie braucht mehr Kontrolle

Strenge Massstäbe für Banken, milde für sich selbst: Die Finanzmarktaufsicht verlangt nach mehr Macht. Aber ohne ein Update der eigenen Strukturen geht das nicht.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: 21.02.2026 um 21:34 Uhr
Kommentieren
1/5
Die Finma ist eine der mächtigsten Behörden in der Schweiz. Sie steht regelmässig in der Kritik.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Finma will nach dem Credit-Suisse-Kollaps mehr Kompetenzen erhalten
  • Prozesse und Verfahren der Finma dauern oft sehr lange
  • Die Behörde mit 700 Mitarbeitenden braucht eine stärkere Governance
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
221216_STUDIOSESSION_TOBIAS-STAHEL_648-Bearbeitet Kopie (1).jpg
Beat SchmidWirtschaftsredaktor

Die Finanzmarktaufsicht (Finma) zählt zu den mächtigsten Behörden der Schweiz. Als Wachhund des Finanzplatzes kann sie Banken schliessen und Topmanager aus dem Verkehr ziehen. Nach dem Kollaps der Credit Suisse will sie ihre Kompetenzen nun nochmals ausdehnen: Sie will Bussen verhängen, früher bei Finanzinstituten einschreiten und Führungskräfte stärker in die Verantwortung nehmen.

Mit ihrer Überwachungstätigkeit macht sich die Finma bei Banken, Versicherern und Vermögensverwaltern naturgemäss unbeliebt. Popularitätspreise muss die Behörde keine gewinnen. Eine Aufsicht soll unbequem sein, wenn sie ihren Auftrag erfüllen will. Nach zwei Grossbankenpleiten innerhalb von nur zwei Jahrzehnten ist ihr Mandat unbestritten. Wenn Finma-Direktor Stefan Walter die UBS als ein «einzigartiges Klumpenrisiko» für die Schweiz bezeichnet, kann er das tun. Es gehört zu seinem Verständnis als harter, konfrontativer Finanzregulator, der bei amerikanischen und europäischen Notenbanken gedient hat.

Finma
Wie sturmsicher ist die Finma-Spitze?
Akademiker statt Bankpraktiker
Wie sturmsicher ist die Finma-Spitze?
Heikler Wechsel: Der frühere Finma-Direktor geht zu Julius Bär
Was wusste er über Benko?
Heikler Wechsel des früheren Finma-Direktors zu Julius Bär
Warum sind unsere Banken für Sie zu lasch bei der Hypotheken-Vergabe, Herr Walter?
Mit Video
Exklusiv-Interview
Finma-Chef zum Finanzplatz
«Das Risiko bei den Hypotheken ist gross»
Jetzt nimmt Finma die Online-Bank Radicant ins Visier
Untersuchung bei BLKB
Jetzt nimmt Finma die Online-Bank Radicant ins Visier

Wer hohe Ansprüche an andere stellt, muss auch akzeptieren, dass die eigene Behörde genauer geprüft wird. Und hier zeigen sich erstaunliche Schwächen. Das beginnt mit der Kontrolle der Finma selbst: Parlament und Finanzdepartement lassen die Aufsicht faktisch an einer sehr langen Leine. Der Verwaltungsrat der Finma ist zu schwach aufgestellt, um eine Behörde mit über 700 Mitarbeitenden wirksam zu führen und zu kontrollieren.

Die Folge sind Abläufe und Prozesse, die den Anforderungen an eine moderne, professionell geführte Aufsichtsbehörde nur bedingt genügen. Bewilligungsprozesse und Untersuchungsverfahren dauern oft kleine Ewigkeiten. Für Irritationen sorgt auch die Personalpolitik von Stefan Walter. So verstrichen mehr als sieben Monate, bis er entschied, das zentrale Dossier der Bankenaufsicht doch intern zu besetzen, wie diese Woche bekannt wurde. Die Finma fordert mehr Macht. Umso dringlicher ist es, ihre eigene Governance zu stärken.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen