Maestrani kauft Berner Konkurrenten – alle Jobs weg

Der St. Galler Schokoladenhersteller Maestrani kauft die Chocolat Ammann aus Heimberg BE. In Bern gehen alle Jobs verloren. Der Standort wird aufgegeben.

1/4 Der Hauptsitz von Maestrani in Flawil SG. Foto: PD

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Maestrani Schweizer Schokoladen AG in Flawil SG übernimmt ab August die Chocolat Ammann AG aus Heimberg BE. Den Kaufpreis gaben die Unternehmen nicht bekannt. Bei Chocolat Ammann – 1949 gegründet – kommt es zu einer Massenentlassung. Alle 18,4 Vollzeitstellen werden gestrichen.

Mit der Übernahme sei der Fortbestand der Marke Chocolat Ammann – bekannt für seine Schokoküsse – gesichert, schrieben die Unternehmen am Donnerstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Die Produktion von Chocolat Ammann werde voraussichtlich Mitte August am Standort von Maestrani in Flawil aufgenommen.

Komplette Belegschaft entlassen

«Durch die Verlagerung der Produktion nach Flawil müssen leider Entlassungen am Produktionsstandort von Chocolat Ammann in Heimberg BE im Umfang von 18,4 Vollzeitstellen ausgesprochen werden», hiess es in der Medienmitteilung weiter. Dies ist gemäss Unternehmensbeschrieb die komplette Belegschaft. Weitere Einzelheiten der Vereinbarung werden nicht kommuniziert, hiess es weiter.