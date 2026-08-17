Das ging zackig: Die Schaffhauser Verpackungsfirma Sig sägt ihren CEO nach nur fünf Monaten ab. Für ihn übernimmt seine Vorgängerin Ann-Kristin Erkens, die gleichzeitig Finanzchefin des Unternehmens ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mikko Keto muss Sig nach nur fünf Monaten als CEO verlassen

Ann-Kristin Erkens übernimmt sofort und bleibt vorerst auch Finanzchefin

Erkens führte Sig bereits interimistisch von August 2025 bis Februar 2026

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es war ein kurzer Auftritt. Erst im März als neuer Chef der Schaffhauser Verpackungsfirma Sig angetreten, ist der Finne Mikko Keto (59) seinen Job schon wieder los. Ann-Kristin Erkens übernimmt den Posten mit sofortiger Wirkung, wie das Unternehmen mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall SH am Montagmorgen mitteilt.

Der Verwaltungsrat begründet den überraschenden Wechsel mit der laufenden Transformation der Verpackungsfirma. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass in der aktuellen Phase Kontinuität in der Führung und ein hohes Umsetzungstempo für Sig oberste Priorität haben», heisst es im Communiqué. Die Deutsche Erkens, welche die Firma bereits interimistisch von August 2025 bis Februar 2026 geführt hatte, sei am besten geeignet, um Sig in die nächste Phase zu führen.

«Kennt Sig sehr gut»

Ann-Kristin Erkens stiess im November 2023 als Finanzchefin zum Schaffhauser Unternehmen. Diese Funktion wird sie ebenfalls weiterhin ausführen, bis man einen Nachfolger gefunden hat.

«Wir freuen uns sehr, dass Ann-Kristin die Funktion als CEO übernimmt», lässt sich Ola Rollén, Sig-Verwaltungsratspräsident, in der Mitteilung zitieren. «Sie kennt uns sehr gut, hat eine zentrale Rolle bei der Ausarbeitung unseres Plans zur Verbesserung der Performance gespielt und das Unternehmen bereits erfolgreich als interimistische Chefin geführt.» Mikko Ketos Sig-Gastspiel ist derweil bereits wieder vorbei.