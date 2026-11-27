Das Kinderspital Zürich plant eine besondere Überraschung für seine internationalen Kongressgäste. Doch der Fondue-Plausch im Pop-up-Chalet am Zürichsee fällt ins Wasser – weil es gar nicht existiert.

Darum gehts Für 250 Gäste eines Kongresses des Kinderspitals Zürich war ein Fondue-Abend am Zürichsee geplant

Das angekündigte Pop-up-Chalet existierte nicht, das Spital fand rechtzeitig einen anderen Ort

Das Spital fordert den Vorschuss zurück, der Veranstalter hat ihn bisher nicht zurückgezahlt

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Man stelle sich das mal vor: Das Kinderspital Zürich (kurz Kispi) ist auf einen Veranstalter hereingefallen, der in Zürich Firmenweihnachtsfeiern für 50 bis 500 Gäste verkauft – vom Fondue-Plausch bis zur Location.

Und das lief so: Mitarbeitende des Kispi erhielten von den Vorgesetzten den Auftrag, einen Fondue-Plausch für die Teilnehmenden eines internationalen Kongresses für pädiatrische Verbrennungsmedizin zu organisieren. Rund 250 Personen waren geladen. Denn so viele Fachärztinnen und Fachpersonen aus aller Welt tauschten sich vom 17. bis 20. November in Zürich über ihre Erfahrungen in der Behandlung von Kindern mit Brandverletzungen aus.

Der gemeinsame Fondue- und Racletteabend sollte in einem Pop-up-Holzchalet direkt am Zürichsee stattfinden. «Warmes Kerzenlicht, festlich gedeckte Tische und ein herzlicher Empfang» durften die Gäste laut der Webseite des Veranstalters erwarten.

Dumm nur: Das Mega-Chalet für den Fondue-Plausch existiert gar nicht. Auf der besagten Wiese am Mythenquai in Zürich finden sich keine Anzeichen für den Aufbau der gemütlichen Hütte. Die Ausschreibung für das Chalet am Zürichsee ist inzwischen von der Webseite des Veranstalters verschwunden.

Spital will Geld zurück

Glück im Unglück: Den Organisierenden des Abends ist früh genug aufgefallen, dass ihr Veranstaltungsort nicht existiert. Sie haben für die 250 Kongressteilnehmenden rechtzeitig eine neue Location gefunden. Doch ganz ohne Folgen blieb der Vorfall trotzdem nicht, wie das Kinderspital Zürich gegenüber Blick bestätigt. Für den Fondue-Abend musste das Spital einen Vorschuss überweisen. Wie hoch dieser ist, gibt das Kispi nicht bekannt. Es dürften mehr als ein paar tausend Franken gewesen sein.

Diesen Vorschuss habe man nun zurückgefordert, die Rückzahlung sei aber noch ausstehend, so das Kispi. Ob das Spital das Geld je wiedersieht?

Hinter dem Angebot auf der Webseite raclettefestival.ch steht der Gastronom Daniel Müller. Dieser möchte sich nicht zum Chalet-Bschiss äussern. «Wir verzichten auf eine weitere Stellungnahme», antwortete er auf eine Anfrage von Blick. Auf seiner Webseite bewirbt Müller derweil weiter seine Raclette-Chalets oder Catering-Angebote für Firmenanlässe.

Veranstalter: «Interner Fehler»

In dieser Woche hatte Müller gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» Stellung bezogen. Dieses berichtete über Firmen, die bei ihm ein solches Chalet buchten und vor Ort nichts vorfanden.

Der Veranstalter gab im Bericht an, dass bei der Planung ein «interner Fehler» passiert sei. Den verärgerten Kunden werde er «individuelle Ersatzlösungen» anbieten. Wo sich diese befinden, sagt er nicht. Und weiter: Falls sich die Kunden «aufgrund des entstandenen Vertrauensverlusts» für eine Vertragsauflösung entscheiden, zahle er die geleistete Anzahlung zurück.

Auf eine solche Rückerstattung wartet das Kinderspital aber heute noch.