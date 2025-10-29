Zahlen der Tech-Konzerne, Fed-Chef Jerome Powell und US-Präsident Donald Trump: Die Händler an der Wall Street sind vor dem wegweisenden Mittwoch und Donnerstag nervös. Die Stunden der Wahrheit an den Börsen in der Blick-Übersicht.

Darum gehts Fed-Zinsentscheid, Tech-Giganten-Quartalszahlen und Trump-Xi-Treffen stehen bevor

KI-Blase im Fokus: Fünf der 'Magnificent Seven' veröffentlichen Quartalszahlen

Trump und Xi treffen sich in Südkorea, Hoffnung auf Lösung im Handelsstreit

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Es sind die vielleicht wichtigsten 24 Stunden für die Finanzmärkte in diesem Herbst. Los geht es um 14 Uhr Ortszeit (19 Uhr Schweizer Zeit) mit dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank. Schluss ist dann, wenn US-Präsident Donald Trump (79) im Zoll-Showdown mit Chinas Staatschef Xi Jinping (72) verhandelt hat. Und dazwischen geht es auch noch um die KI-Blase. Die Nervosität steigt.

1 Senkt Powell die Zinsen?

Am Mittwochabend tritt Fed-Chef Jerome Powell (72) vor die Presse. Nachdem er im August erstmals den Leitzins gesenkt hat, erwarten die allermeisten Analysten eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Das dürfte Donald Trump nur bedingt zufriedenstellen, fordert er doch seit Monaten grössere Zinsschritte.

Wichtiger als der erwartbare einfache Zinsschritt wird sein, was Powell an der Pressekonferenz sagen wird. Laut Gerüchten könnte im Dezember – kurz vor Weihnachten – auch eine doppelte Zinssenkung auf dem Tisch sein. Deutet das der Fed-Chef in seiner Rede auch schon nur an, dürfte dies an den Märkten Euphorie auslösen. Andererseits: Gibt er sich offenkundig zurückhaltend, wäre dies für Anlegerinnen und Anleger eine Enttäuschung. Am wahrscheinlichsten ist allerdings das dritte Szenario: Powell lässt sich nicht in die Karten blicken. Die Reaktion an der Börse darauf? Ungewiss.

2 KI-Blase im Fokus

Fünf der «Magnificent Seven» – Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Apple – veröffentlichen am Mittwoch und Donnerstag ihre Zahlen fürs dritte Quartal. Gemeinsam machen sie rund ein Viertel des US-Leitindex S&P 500 aus. Ihre Zahlen, ihre Prognosen, ihre Investitionspläne: Sie wirken wie tektonische Kräfte auf die Märkte. Gerade im aktuellen Umfeld, wo die Mehrheit der Experten von einer KI-Blase sprechen. Und die Angst vor einem Crash grassiert.

Fakt ist: Seit drei Jahren treibt die Hoffnung auf künstliche Intelligenz den Tech-Boom. Rechenzentren werden ausgebaut, Chips-Deals abgeschlossen und viele Milliarden Dollar investiert. Doch die grosse Frage bleibt seit 2022 dieselbe: Wann schreiben die KI-Unternehmen tatsächlich Gewinne?

«Diese Woche entscheidet, ob die Rallye weitergeht oder eine Pause einlegt», warnte Talley Leger von der Wealth Consulting Group im Vorfeld. Gibts bei den «Magnificient Seven» positive Zahlen, wirkt sich das direkt auf die gesamte KI-Branche aus. Und umgekehrt.

3 Trump vs. Xi Jinping: Kommt der Mega-Deal?

Und dann ist da noch die grosse Bühne der Geopolitik. Am Donnerstag (Ortszeit) trifft US-Präsident Donald Trump in Südkorea auf Chinas Staatschef Xi Jinping – das erste Spitzentreffen seit Trumps Rückkehr ins Weisse Haus. Die Erwartungen sind riesig – politisch wie wirtschaftlich. Denn Trump war es, der 2018 den US-Handelskrieg gegen China eröffnete. Und dieser jahrelange Zollkrieg hat beide Seiten Milliarden gekostet, die Versorgungsketten durcheinandergebracht und die Tech-Industrie verunsichert.

Anfang Woche sendeten beide Seiten vorsichtige Signale der Entspannung: Chinas Unterhändler sprach gar von einer «vorläufigen Einigung», Washington bestätigte «Rahmenbedingungen». Doch die grossen Streitpunkte neben den Zöllen bleiben vor Trumps und Xis Treffen: Chinas Dominanz und Exportbeschränkungen bei seltenen Erden, der Konflikt um Taiwan und der Vorwurf, China spiele eine Rolle in der Fentanyl-Krise in den USA.

Trump schwebt nun ein Mega-Deal mit China vor, der sämtliche Punkte lösen soll. Für die Märkte gilt: Gelingt ein umfassendes Abkommen – gerade im Bereich der Strafzölle und den seltenen Erden – wäre das ein Befreiungsschlag. Kommt es in Südkorea allerdings zur handelspolitischen Eskalation zwischen Amerika und China, könnten die Aktienkurse schnell nachgeben.

