Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist es nicht gelungen, eine Einigung mit den USA zu erzielen. Aus diesem Grund übernimmt nun Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Foto: AFP via Getty Images

Angela Rosser Journalistin News

Seit August gelten die angekündigten Zölle von 39 Prozent auf Exporte aus der Schweiz in die USA. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat es nicht geschafft, sich mit US-Präsident Donald Trump zu einigen. Wie «Bloomberg« berichtet, wird das auch in Zukunft nicht passieren.

Ab jetzt wird Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Verhandlungen führen. Vor Reporterinnen und Reportern in New York bestätigte Keller-Sutter den Wechsel. «Parmelin führt nun die Zollverhandlungen», erklärte sie.

Am Mittwochmorgen eröffnete die Politikerin an der Wall Street in New York die Börse, indem sie die Glocke läutete. Der Besuch von Keller-Sutter sei «weit mehr als eine diplomatische Geste», sagt sie und betonte die enge Verflechtung der Schweiz mit den globalen Finanzmärkten.