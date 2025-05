Am Freitagmorgen wollte das Lidl-Personal vor der Filiale in Wädenswil ZH protestieren – aus Solidarität mit dem Chef, dem die Kündigung droht. Heute Morgen ist der Laden aber ganz normal aufgegangen. Sogar der in Ungnade gefallene Chef arbeitet. Blick ist vor Ort.

1/8 Das Personal der Filiale streikt nicht. Foto: Nathalie Benn

Die Aufregung ist gross rund um den Lidl in Wädenswil ZH. Ab heute Freitag sollte der Laden eigentlich zu bleiben. Ein knallroter Zettel klebte am Montag an der Eingangstüre. In grossen Buchstaben hiess es darauf: «Achtung! Ab Freitag bleibt unsere Filiale geschlossen auf unbestimmte Zeit! Grund ist, dass unser Filialleiter ohne Grund gekündigt wurde.»

Blick deckte die Streikdrohung am Montag auf. Die Lidl-Filiale sorgte im Anschluss für nationale und internationale Schlagzeilen. Nun ist der Tag der Wahrheit – Blick ist in Wädenswil vor Ort. Und tatsächlich: Die Lidl-Filiale öffnet um Punkt 7.30 Uhr. An der Kasse steht das Stammpersonal aus der Filiale am Zürichsee. Auch der in Ungnade gefallene Filialleiter ist in Wädenswil an der Arbeit.

Gespräche mit Mitarbeitern laufen weiter

Angestellte aus anderen Filialen oder aus einem speziellen Mitarbeiter-Pool musste keines eingesetzt werden, wie ein Sprecher zu Blick sagt. Die Stimmung bleibt aber schlecht. «Der Dialog läuft weiter. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden, die für alle stimmt» Dass die Angestellten heute Freitag arbeiten, deutet er als positives Zeichen.

Wie lange die Gespräche noch andauern, kann er nicht sagen. Der Sprecher betont aber: Grundlos sei die Versetzung nicht passiert. Das habe bei Lidl immer einen Grund. Was die Angestellten wirklich denken, bleibt unklar. Blick darf nicht mit ihnen reden.

Offenbar ist der Druck nach der Ankündigung zu gross geworden fürs Personal. Der geplante Streik für den in Ungnade gefallenen Chef hat sogar in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. «Personal streikt für Supermarkt-Chef» hat die deutsche «Bild» getitelt. Die vergangenen Tage wurde das Team dann auch von psychologisch speziell geschulten Kolleginnen und Kollegen betreut.

Bei den Kundinnen und Kunden kommt es gut an, dass sich das Personal für den Filialleiter stark macht. Annette Marti (54) aus Wädenswil macht ihren Wochenendeinkauf und sagt zu Blick: «Ich finde es stark, dass sich die Mitarbeitenden so für ihren Chef einsetzen. Scheinbar ist der Chef ja wirklich eine Person, der sie vertrauen und bei der sie sich wohlfühlen. Und wenn diese dann ersetzt werden soll, hat das Weiterarbeiten natürlich einen faden Nachgeschmack.» Sonst sei es ja oft so, dass Angestellte nicht viel Schlagkraft nach oben hätten. Mit dem haben sie ja aber offensichtlich ein starkes Signal senden können. Sie wünscht ihnen viel Erfolg bei ihrem Vorhaben.

+++ Update folgt +++