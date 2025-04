1/4 Mit diesem Zettel informiert das Lidl-Personal in Wädenswil ZH die Kunden. Foto: Leserreporterin

Darum gehts Aufregung in der Lidl-Filiale in Wädenswil ZH

Personal solidarisiert sich mit entlassenem Chef, Kunden zeigen Verständnis für Streikpläne

Filiale an der Zugerstrasse wurde im August 2010 eröffnet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Aufregung ist gross rund um den Lidl in Wädenswil ZH! Ab Freitag bleibt der Laden zu. Ein knallroter Zettel klebt an der Eingangstüre. In grossen Buchstaben heisst es: «Achtung! Ab Freitag bleibt unsere Filiale geschlossen auf unbestimmte Zeit! Grund ist, dass unser Filialleiter ohne Grund gekündigt wurde.»

Eine Stammkundin meldet sich bei Blick. Sie ist enttäuscht von Lidl. «Der Filialleiter hat eine Versetzung nicht akzeptiert. Deshalb wurde er einfach entlassen», sagt sie. Sie hat heute in Wädenswil eingekauft. «Die Stimmung in der Filiale ist schlecht, das Personal ist todtraurig», berichtet sie. «Die Kassiererin hat geweint, als ich mit ihr gesprochen habe.»

«Er hat einen super Job gemacht»

Auch andere Kunden, mit denen sie sich ausgetauscht habe, seien erschüttert. «Der Filialleiter hat einen super Job gemacht. Er hat seit Jahren im Lidl von Wädenswil gearbeitet.» Die Idee des Streiks komme deshalb gut an. «Die meisten haben grosses Verständnis dafür, dass sich das Personal mit seinem Chef solidarisiert.»

Blick konfrontiert Lidl mit dem Fall. Er ist dem Discounter bekannt. «Auf gar keinen Fall wird bei uns Mitarbeitenden grundlos gekündigt. Wir legen grössten Wert auf Fairness, Vertrauen und versuchen jegliche Situationen im Dialog zu lösen», sagt ein Sprecher zu Blick. «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können wir grundsätzlich nicht genauer auf Mitarbeiterangelegenheiten eingehen – wir bitten vielmals um Verständnis. Wir bedauern die Umstände sehr.» Die Filiale soll aber geöffnet bleiben, sagt er.

Der Filialleiter ist nicht vor Ort, als Blick in Wädenswil vorbeischaut. Er will sich am Telefon gegenüber Blick nicht äussern. Weg ist mittlerweile auch der Zettel an der Türe. Blick weiss: Ein Regionalleiter hat ihn entfernt. Beim Personal heisst es kämpferisch: «Wir ziehen das durch.»

Die Lidl-Filiale in Wädenswil an der Zugerstrasse wurde im August 2010 eröffnet. Sie war der erste Lidl am linken Zürichseeufer.