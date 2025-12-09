Letzte Woche lehnte der Ständerat ab, den Nachtzug-Ausbau nach Malmö mit Steuerfranken zu subventionieren. Nun hat der Nationalrat das Geschäft behandelt. Und ebenfalls ein Subventionsveto gesprochen.

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Obwohl bereits Zugtickets verkauft wurden: Der Nationalrat schickt den Nachtzug von Zürich nach Malmö aufs Abstellgleis. Es ist das Aus für die Nachtverbindung nach Südschweden, weil die Politik gegen Fördergelder von 10 Millionen Franken im Jahr 2026 ist.

Es war eines der umstrittensten Themen in der Budgetdebatte des Nationalrats: der Nachtzug von Basel nach Malmö mit Zwischenhalten in Deutschland und in Kopenhagen. Dreimal pro Woche sollte der Zug die Schweiz und Schweden verbinden. Das Problem: Ohne kräftige finanzielle Unterstützung des Bundes ist keine Nachtzugverbindung rentabel.

10 Millionen Franken hätte der Bund einschiessen müssen, damit der Nachtzug im April 2026 zum ersten Mal hätte losfahren können. Der Ständerat hat dieses Ansinnen bereits letzte Woche abgelehnt. Die Abstimmung im Nationalrat fiel mit 99 zu 92 Stimmen denkbar knapp aus. Eine Mehrheit von FDP und SVP setzte sich durch, während die Fraktionen der SP, der Grünen, der GLP und der Mitte ohne Chance mit der Zustimmung für die Subventionen blieben.

Umweltverbände machen mobil

Daniel Graf (52) von der Stiftung für direkte Demokratie ist enttäuscht über den Entscheid des Parlaments: «Den Nachtzug nach Malmö aufs Abstellgleis zu stellen, ist eine Machtdemonstration der bürgerlichen Mehrheit und ein deutliches Signal, wohin sich die Klimapolitik in der Schweiz gerade bewegt.»

Für das ökologische Lager definitiv in die falsche Richtung: Die Umweltorganisation Umverkehr ist «empört» über den Entscheid des Nationalrates. «Das ist frustrierend», sagt Co-Präsidentin und Nationalrätin Franziska Ryer (34, Grüne SG). «Das Parlament hat die letzte minimale Nachtzugförderung und damit den Ausbau von Alternativen zum Fliegen abgelehnt.»

Jetzt soll es das Volk richten: Umverkehr plant eine «Volksinitiative gegen die Vielfliegerei und für einen starken ÖV». Gefördert werden soll vor allem der grenzüberschreitende Bahnverkehr, finanziert durch eine Abgabe auf Flugtickets.

Tickets werden zurückerstattet

Immerhin: Die SBB haben versichert, dass bereits verkaufte Tickets vollumfänglich rückerstattet werden. Der erste Zug hätte am 15. April 2026 von Basel nach Malmö rollen sollen. Der Vorverkauf hatte bereits Anfang November begonnen. Auf Nachfrage heisst es bei SBB, die betroffenen Kunden würden in den nächsten Tagen informiert.

Nachtzüge sind ohne staatliche Unterstützung fast nicht rentabel zu betreiben. Denn im Gegensatz etwa zu einem Kurzstrecken-Flugzeug, das mehrmals am Tag mit Passagieren gefüllt werden kann, stehen Nachtzüge tagsüber ungenutzt herum. Diese schlechte Auslastung führt dazu, dass Nachtzüge Zuschüsse brauchen – im Fall des Zuges nach Malmö bis zu 100 Franken pro verkauftem Ticket.