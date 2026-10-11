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Er hat das Sagen im Skigebiet: Bergführer, Verwaltungsratspräsident und Aktionär Richi Bolt aus Amden SG.
2:46
VR-Präsident Braunwald Bahnen:«Es trifft viele im Dorf hart»

Skilifte bleiben dicht
Frist für Kaufangebot der Sportbahnen Braunwald GL abgelaufen

Ein letzter Rettungsversuch der Initiative «Bruuwald zäme» ist gescheitert. Am Freitag legte die Vereinigung dem Hauptaktionär Richi Bolt ein Kaufangebot über 300'000 Franken vor. Doch dieser liess die Frist ohne Antwort verstreichen.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Richi Bolt, 57, VR-Präsident und Hauptaktionär der Sportbahnen Braunwald, liess das Kaufangebot unbeantwortet.
Foto: Philippe Rossier

Darum gehts

  • Hauptaktionär Bolt liess das 300'000-Franken-Angebot unbeantwortet
  • Damit bleiben die Skilifte in Braunwald geschlossen
  • Gumenbahn, Skischule und Klettersteig stehen vor dem Aus
Dorothea Vollenweider
Dorothea VollenweiderRedaktorin Wirtschaft

Der Deal kommt nicht zustande – die Skilifte bleiben dicht. Damit nimmt die Saga um den Skibetrieb in Braunwald GL ein bitteres Ende. Ein letzter Rettungsversuch der Initiative «Bruuwald zäme» ist gescheitert. Der Grund: Hauptaktionär Richi Bolt (57) lässt eine entscheidende Frist verstreichen. Das bestätigt «Bruuwald zäme» am Sonntag gegenüber Blick.

Es stellte die wohl allerletzte Hoffnung für die Wintersportler im Glarnerland dar. Aktionäre und Ferienhausbesitzer legten dem Hauptaktionär der Sportbahnen AG ein Kaufangebot vor. Sie boten ihm 300'000 Franken für seinen Aktienanteil. Ihre Bedingungen: Bolt sollte das Übernahmeangebot annehmen, einem Schuldenerlass zustimmen und kurzfristige Löcher stopfen.

Wintersaison vor Start beendet

Die Sportbahnen Braunwald AG schreiben seit Jahren tiefrote Zahlen, im Juni wurde das Ende des Skibetriebs beschlossen. Auch die Gumenbahn soll Ende Oktober stillgelegt werden. Das hat Folgen: Auch die Skischule und ein Klettersteig stehen vor dem Aus.

Trotz der schweren Schlappe denken die Braunwalder nicht ans Aufgeben. «Wir suchen weiter den Dialog mit allen Seiten», so die Vereinigung. Aktuell prüfe man zusammen mit den Aktionären weitere Schritte – auch rechtliche.

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