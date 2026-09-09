Medizinaltechnik-Firma baut in Winterthur bis zu 580 Jobs ab

Schock für Winterthur: Zimmer Biomet, Hersteller von orthopädischen Implantaten, plant, bis zu 580 Stellen zu streichen. Von den 730 Arbeitsplätzen könnten nur 150 übrig bleiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winterthur: Zimmer Biomet plant drastischen Stellenabbau mit bis zu 580 Jobs

Fast 80 Prozent der Arbeitsplätze könnten durch Produktionsumstrukturierung wegfallen

Von 730 Stellen bleiben nur noch 150 übrig, falls Abbau erfolgt

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das ist bitter für den Industriestandort Winterthur ZH: Beim US-Medizintechnikkonzern Zimmer Biomet droht ein massiver Stellenabbau. Im Zuge einer Umstrukturierung der Produktion könnten bis zu 580 der total 730 Arbeitsplätze wegfallen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit wären im schlimmsten Fall fast vier von fünf Stellen betroffen. Ein Konsultationsverfahren läuft.

Zimmer Biomet gehört zu den grössten industriellen Arbeitgebern der Eulachstadt. Am Winterthurer Standort produziert der US-Konzern unter anderem Hüft-, Knie-, Schulter- und Ellbogenprothesen. Hinzu kommen Produkte für die Wirbelsäulen- und Trauma-Versorgung. Zimmer Biomet zählt weltweit zu den grössten Herstellern orthopädischer Implantate. Winterthur ist der grösste Standorrt in Europa.

«Die vorgeschlagenen Veränderungen sind Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produktionsnetzwerks von Zimmer Biomet. Ziel ist es, das Produktions- und Liefernetzwerk zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und das Unternehmen langfristig erfolgreich aufzustellen», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

«Sind uns der Bedeutung des Standorts bewussst»

Er musste allerdings schon in den vergangenen Jahren Federn lassen. 2020 verlegte Zimmer Biomet seinen Europa-Hauptsitz von Winterthur nach Zug. Rund 130 Jobs in der Teppichetage waren davon betroffen. Anfang 2022 folgte eine weitere Restrukturierung, bei der 73 Stellen gestrichen wurden. Nun droht ein Mega-Stellenabbau.

«Wir sind uns der Bedeutung des Standorts Winterthur, seiner langjährigen Tradition und des wichtigen Beitrags unseres Teams vor Ort sehr bewusst», sagt Zimmer-Biomet-Managerin Elizabeth Gauthier. «Wir überprüfen unser globales Produktions- und Liefernetzwerk kontinuierlich.»

Sollten tatsächlich 580 Jobs verschwinden, blieben von den heute 730 Arbeitsplätzen in Winterthur nur noch 150 übrig. Weltweit hat Zimmer Biomet 16'000 Angestellte.