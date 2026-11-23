Schweizer Kaffeeliebhaber müssen für einen Café crème erneut tiefer in die Tasche greifen. In mehreren Städten kratzt der Preis nun an der 5-Franken-Marke. Blick zeigt, wo der Kaffee am teuersten ist – und wo es ihn noch deutlich günstiger gibt.

Darum gehts Ein Café crème kostet im Schnitt 4.71 Franken, 6 Rappen mehr als im Vorjahr und 51 mehr als 2015

Luzern ist mit 4.95 Franken pro Café crème die teuerste Stadt, vor Zürich mit 4.94 und Zug mit 4.93 Franken

Fast jedes vierte Lokal verlangt mindestens 5 Franken, während über zwei Drittel nicht aufschlugen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Wer auswärts einen Café crème bestellt, braucht ein immer dickeres Portemonnaie: Mittlerweile sind dafür im Schnitt 4.71 Franken fällig, wie die aktuelle Erhebung des Branchenverbands Cafetiersuisse unter 668 Deutschschweizer Gastrobetrieben zeigt. Das sind 6 Rappen mehr als im Vorjahr. Schaut man etwas weiter zurück, zeigt sich das ganze Ausmass der Preissteigerung beim beliebten Heissgetränk: Seit 2015 hat sich der Café crème in der Schweiz um 51 Rappen verteuert.

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Was besonders auffällt: Die psychologisch wichtige 5-Franken-Marke rückt immer näher. Im landesweiten Durchschnitt fehlen zur Marke zwar noch 29 Rappen. In der Praxis ist der Fünfliber aber oft schon fällig: Fast jedes vierte untersuchte Lokal verlangt mittlerweile 5 Franken oder mehr. Im Vorjahr war es noch jeder fünfte Gastrobetrieb. Auch der Cappuccino schlägt auf und kostet im Schnitt neu 5.46 Franken – ein Plus von 9 Rappen. Den Espresso gibt es laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) für durchschnittlich 4.58 Franken.

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Luzern ist die teuerste Stadt für Kaffeeliebhaber

An der Spitze der teuersten Städte gibt es einen Führungswechsel: Neu ist die Stadt Luzern mit durchschnittlich 4.95 Franken das teuerste Pflaster für einen Café crème – mit einem Plus von 7 Rappen gegenüber letztem Jahr. Damit verdrängt die Leuchtenstadt den bisherigen Spitzenreiter Zürich (4.94 Franken) und Zug (4.93 Franken) knapp auf die Plätze zwei und drei.

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Grund für die höheren Preise sind laut Cafetiersuisse steigende Ausgaben für Personal, Energie, Mieten und Rohkaffee. Dennoch hält die Branche die Preise oft stabil: Über zwei Drittel der 668 befragten Betriebe haben nicht aufgeschlagen.

Schweizer trinken rechnerisch weniger – bleiben aber Weltspitze

Den Kaffeegenuss lassen sich Herr und Frau Schweizer trotz der steigenden Preise nicht verderben – auch wenn die Statistik einen leichten Rückgang festhält: 2025 tranken die Menschen in der Schweiz durchschnittlich 1040 Tassen Kaffee pro Kopf (Vorjahr: 1237 Tassen). Damit belegt die Schweiz international weiterhin einen Spitzenplatz – hinter Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Hintergrund ist laut dem Verband eine rein rechnerische Verschiebung: Verändern sich die Import- und Exportmengen von Rohkaffee und verarbeiteten Bohnen in der Schweiz, sinkt der statistische Pro-Kopf-Verbrauch. An der Lust auf Kaffee habe sich nichts geändert, so Cafetiersuisse.

Eine Entspannung an der Preisfront ist derweil nicht in Sicht. Für das kommende Jahr 2027 rechnet Verbandspräsident Hans-Peter Oettli zwar damit, dass die meisten Wirte ihre Preise stabil halten werden. Wo jedoch Anpassungen unumgänglich sind, dürften erneut Aufschläge von 5 bis 10 Rappen folgen.