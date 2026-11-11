Das Zuger Start-up Vvardis der Schwestern Abivardi geht am Freitag in New York an die Börse. Ziel: bis zu 4,4 Milliarden Dollar Wert. Doch das Unternehmen steckt tief in den roten Zahlen.

Patrik Berger

Am Freitag soll es so weit sein: Die beiden Schweizer Zahnärztinnen Haley (57) und Goly (53) Abivardi gehen mit ihrem Zuger Start-up Vvardis an die Börse. Mit dem Börsengang streben die beiden einen Firmenwert von bis zu 4,4 Milliarden Dollar an. Rund 9,5 Millionen Aktien sollen zu je 21 bis 24 Dollar verkauft werden. Das könnte bis zu 229 Millionen Dollar in die Kasse spülen, wie SRF berichtet.

Die Schwestern sind in der Schweiz keine Unbekannten. Mit ihrer Zahnarztkette Swiss Smile wurden sie zu Glamour-Unternehmerinnen. 2020 verkauften sie die Kette für 100 Millionen Franken. Danach setzten sie alles auf eine neue Idee: Karies behandeln, ohne zu bohren, ohne Spritze und ohne künstliches Füllmaterial! Ihr Produkt Curodont wird wie ein Gel auf die Zähne aufgetragen. Es soll beginnende Karies stoppen und den Zahnschmelz reparieren helfen.

Nur 49 Millionen Umsatz in neun Monaten

Doch noch hat der Traum vom milliardenschweren Zahnarzt-Konzern einen Haken. Vvardis steckt tief in den roten Zahlen. 2025 schrieb die Firma 56,4 Millionen Dollar Verlust. In den ersten neun Monaten 2026 kamen weitere rund 40 Millionen dazu. Und das bei gerade einmal 49 Millionen Dollar Umsatz in der gleichen Zeitspanne. Die Schulden belaufen sich mittlerweile auf 103 Millionen Dollar. Der Börsengang soll deshalb frisches Geld in die Kassen spülen.

Pikant: Obwohl neue Investoren einsteigen sollen, behalten die Abivardis die Kontrolle. Dank spezieller Aktien mit höherem Stimmrecht verfügen sie laut den Unterlagen zum Börsengang auch nach der Kotierung in New York über 87 Prozent der Stimmen.

Die Geschichte der Schwestern ist aussergewöhnlich. Als Kinder flohen sie aus dem Iran in die Schweiz. Später studierten beide Zahnmedizin in Zürich und bauten ab 2002 Swiss Smile auf.

Vvardis führen die beiden gemeinsam. Haley Abivardi ist hauptsächlich für das Geschäft und die Finanzen verantwortlich, während ihre Schwester Goly Abivardi für Forschung, Entwicklung und das Tagesgeschäft zuständig ist. Jetzt steht an der Wall Street ihr bisher grösster Coup bevor.