Lindt & Sprüngli kämpft mit sinkenden Verkaufszahlen in Europa. Der Schoggi-Konzern senkt seine Umsatzprognose für 2026 auf maximal zwei Prozent Wachstum. Anleger reagieren nervös: Die Aktie verliert am Dienstagmorgen zum Handelsstart.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindt & Sprüngli senkt Umsatzprognose 2026 auf 0 bis 2 Prozent

Lindt-Aktie verliert zum Börsenstart

Schweizer Heimmarkt schwächelt, Kakaopreise sinken, Ebit-Marge bleibt stabil

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der heisse Sommer lässt die Umsätze bei Lindt & Sprüngli schmelzen! Der Schoggi-Hersteller mit Sitz in Kilchberg ZH hat in den letzten Monaten weniger verkauft. Und senkt seine Umsatzprognose für 2026 deutlich, bereits zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten. Die Anleger reagieren prompt: Die Lindt-Aktie – die teuerste Aktie der Schweiz – verliert am Dienstagmorgen fast 8 Prozent und kostet noch knapp 82'700 Franken.

Statt eines organischen Umsatzwachstums von bisher 4 bis 6 Prozent erwartet Lindt für das Gesamtjahr nur noch 0 bis 2 Prozent. Damit könnte das Wachstum praktisch zum Stillstand kommen. Analysten hatten laut Cash zuletzt mit 3,9 Prozent gerechnet.

Heimmarkt macht Bauchschmerzen

Spannend: Ausgerechnet im Heimmarkt Schweiz sowie in Deutschland und Österreich läuft das Geschäft schlechter als erhofft. Den Konsumentinnen und Konsumenten schmecken die hohen Preise nicht. «Die notwendigen Preiserhöhungen infolge der historisch hohen Kakaopreise und die verhaltene Konsumentenstimmung führten in einigen europäischen Märkten zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen», sagt CEO Adalbert Lechner (65). Vor allem das wichtige Saisongeschäft schwächelt.

Und dann kam auch noch das Wetter dazwischen. Die extreme Sommerhitze in Europa drückte zusätzlich auf den Schoggi-Hunger. In Nordamerika und Asien wächst Lindt dagegen weiterhin robust.

«Das schadet Lindts Ruf»

Eine Analysteneinschätzung der Bank Vontobel warnt, dass damit die bisherige Preissetzungsmacht des Premiumherstellers auf die Probe gestellt werde. Und wird deutlich: «Eine zweite Senkung innerhalb von sechs Monaten schadet Lindts Ruf für eine verlässliche Prognose, ein wichtiger Pfeiler für seine Premium-Bewertung.» Die Frage sei, ob die stärkere Preissensibilität der Kundschaft «nur vorübergehend oder ein längerfristiges Problem sei».

Aber: Lindt hält an seinem Gewinnziel fest: Die Ebit-Marge soll 2026 weiterhin um 20 bis 40 Basispunkte steigen. Rückenwind verspricht sich der Konzern von den inzwischen gesunkenen Kakaopreisen. Dadurch dürfte der Kostendruck allmählich nachlassen.

Für 2027 erwartet Lindt wieder steigende Verkaufsmengen. Helfen sollen eine angepasste Preisstrategie, mehr Werbung, neue Produkte und Kostensenkungen, wie Lindt am Morgen kommuniziert hat. Auch die langfristigen Ziele bleiben stehen: Ab 2028 will Lindt jährlich 6 bis 8 Prozent organisch wachsen.