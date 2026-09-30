Slowenien erlebt einen Internet-Boom – dank Donald Trump (80). Seine Idee, künstliche Intelligenz als «Super Intelligence» zu bezeichnen, lässt die Nachfrage nach .si-Domains explodieren. Pro Tag gehen bis zu 4000 neue Adressen weg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump benennt KI in «Super Intelligence» um und löst Slowenien-Domain-Boom aus

Tägliche .si-Registrierungen stiegen auf 3700 seit Trumps Rede am 22. September

Über 220'000 .si-Domains registriert, viele bereits zum Weiterverkauf angeboten

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Eine Wortschöpfung von Donald Trump (80) beschert Slowenien einen unerwarteten Boom. Seit der US-Präsident angekündigt hat, künstliche Intelligenz künftig lieber «Super Intelligence» – kurz SI – zu nennen, stürzen sich Spekulanten auf slowenische Internetadressen. Denn: «.si» ist die Länder-Endung Sloweniens. Und damit könnten Adressen wie etwa future.si oder intelligence.si plötzlich für die globale KI-Branche interessant werden.

Trump hatte am 22. September vor der Uno erklärt, ihm gefalle der Begriff «Artificial Intelligence» (AI) nicht. Das Wort «artificial» lasse die Technologie «fake» erscheinen. «Super Intelligence», kurz SI, klinge viel besser. Die USA würden den Begriff künftig in offiziellen Dokumenten verwenden, kündigte er an.

220'000 neue Internet-Adressen

Was danach in Slowenien passierte, ist erstaunlich. Im gesamten August wurden rund 3500 neue .si-Adressen registriert. Seit Trumps Rede sind es im Schnitt etwa 3700 – pro Tag! Zeitweise kamen innerhalb von 24 Stunden sogar mehr als 4000 neue Adressen hinzu, wie Fachportale berichten. Die Gesamtzahl der registrierten .si-Domains schoss auf über 220'000.

Dahinter stecken offenbar auch Domain-Spekulanten. Sie sichern sich attraktive Internetadressen günstig und hoffen, diese später teuer an Unternehmen verkaufen zu können. Untersuchungen der Cybersecurity-Firma Netcraft zeigen, dass der Ansturm sogar schon vor Trumps Uno-Rede begonnen hatte. Bereits am 19. September hatte Trump nämlich auf Truth Social über einen neuen Namen für AI abstimmen lassen.

Mehr als die Hälfte der neuen .si-Adressen standen kurz darauf bereits wieder zum Verkauf. Darunter waren Namen wie donaldjtrump.si oder superintell.si. Auch Sloweniens Domainverwaltung register.si reagiert inzwischen auf den Ansturm. Unternehmen und Markeninhabern, die ihre entsprechende .si-Adresse noch nicht besitzen, empfiehlt sie, sich diese möglichst rasch zu sichern.