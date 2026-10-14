Die Schweiz streitet über neue Eigenkapital-Regeln für die UBS. Jetzt rückt die Grossbank im Ranking der sichersten Banken der Welt mehrere Ränge vor. Gemessen wird die Kreditwürdigkeit der 500 grössten Banken. Zwei Kantonalbanken profitieren von der Staatsgarantie.

Darum gehts Trotz Regulierungsstreit steigt die UBS von Rang 40 auf 24

ZKB bleibt Zweite, BKB Achte; beide haben Staatsgarantie

KfW führt erneut; das Ranking misst Bonität bei 500 Banken

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Die Regulierung der UBS wird in der Schweiz heiss diskutiert. Karin Keller-Sutter (62) möchte die Grossbank an die kurze Leine nehmen, um ein Fiasko wie bei der Credit Suisse zu verhindern. UBS-Chef Sergio Ermotti (66) hingegen fordert weniger Vorschriften, um international konkurrenzfähig zu sein. Doch wie sicher – also kreditwürdig – ist die UBS im Vergleich mit anderen Banken?

Dazu gibt das Ranking des amerikanischen Magazins «Global Finance» Einblick. Die Erhebung vergleicht die 500 grössten Banken der Welt auf ihre Sicherheit – gemessen an ihrer Kreditwürdigkeit. Die Schweizer Banken schliessen im Ranking gut ab: Die Zürcher Kantonalbank schafft es wie im Vorjahr auf den 2. Rang. Auch die Basler Kantonalbank verteidigt ihren Spitzenplatz und landet wie 2025 auf Platz 8.

UBS macht 16 Plätze gut

Und die UBS? Diese macht einen grossen Sprung nach vorne. Letztes Jahr noch auf Platz 40 klassiert, klettert sie dieses Jahr auf Platz 24. Im CS-Übernahmejahr 2023 lag die einzig verbliebene Schweizer Grossbank sogar auf dem 48. Platz.

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Am sichersten schätzen die Ratingagenturen die deutsche KfW ein – sie belegt zum 17. Mal in Folge den Spitzenplatz. Eigentümer der KfW sind die Bundesrepublik Deutschland und die deutschen Bundesländer. Damit hat die Bank, so wie auch die Schweizer Kantonalbanken, eine Staatsgarantie. Dieser Vorteil macht sie besonders sicher, denn im Falle einer Zahlungsunfähigkeit springt die öffentliche Hand ein und deckt die Schulden. Blickt man nur auf die Geschäftsbanken, landet die UBS sogar auf dem 10. Platz.

Raiffeisen taucht nicht im Ranking auf

Doch was macht eine «sichere» Bank aus? Das Ranking des Finanzmagazins stützt seine Bewertung auf die Kreditwürdigkeit der Banken. Die drei grossen Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch Ratings erteilen den Banken eine Bewertung. Je höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann, desto besser ihr Rating. Daraus errechnet der «Safest-Bank-Awards»-Index dann seinen Sicherheitswert.

Die Formel ist einfach: Je höher die Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit der Banken einstufen, desto besser ist die Bank im Ranking klassiert. Bewertet werden die 500 grössten Banken der Welt, die von mindestens zwei der drei Ratingagenturen ein Rating vorweisen können. Dies ist wohl auch der Grund, warum die zweitgrösste Bank der Schweiz – die Raiffeisen Schweiz – fehlt. Aufgrund ihrer Struktur von 208 rechtlich eigenständigen Genossenschaftsbanken erreicht sie diese Schwelle der grössten Banken nicht.