Die Börsenbetreiberin SIX lanciert am Mittwoch eine Alternative zum bestehenden Swiss Market Index: einen gleichgewichteten SMI, bei dem alle 20 Titel jeweils 5 Prozent ausmachen. Im bisherigen Leitindex dominieren die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die SIX lanciert am Mittwoch einen gleichgewichteten Swiss Market Index (SMI)

Der neue Index gewichtet jedes der 20 Unternehmen mit 5 Prozent

Im bisherigen SMI machen drei Firmen fast 50 Prozent der Gewichtung aus War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Der Schweizer Börsenbetreiber SIX lanciert einen Konkurrenz-Index zu seinem Aushängeschild Swiss Market Index. Am Mittwoch geht ein gleichgewichteter SMI in den Handel, wie «Finanz und Wirtschaft» berichtet. Konkret: Der neue Index bildet wie der bisherige SMI die 20 grössten Schweizer Unternehmen, die an der Börse kotiert sind, ab. Nur macht jeder Titel 5 Prozent aus.

Im Gegensatz dazu sind die Firmen im 1988 lancierten Original-Leitindex unterschiedlich gewichtet – nach Marktkapitalisierung. Heisst: Je grösser und bedeutender das Unternehmen, umso stärker ist sein Einfluss auf den SMI. Dadurch dominieren Nestlé, Novartis und Roche den Index, zusammen machen die drei Schwergewichte knapp 50 Prozent der Gewichtung aus.

Der Lebensmittelkonzern und die beiden Pharmariesen gelten als defensive Titel mit wenig Volatilität. Das macht den SMI weniger anfällig auf Schocks. Gleichzeitig bildet er aber den breiten Schweizer Markt nicht genügend ab. Mit der SMI-Alternative reagiert die SIX auf diesen Missstand. Und offenbar auf eine bisher nicht befriedigte Nachfrage der Anleger.