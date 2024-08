1/5 Die «Elevator Boys» in ihrem Element: im Lift.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Sie sind jung und erfolgreich: Fünf Freunde aus Deutschland haben 2021 das Internet im Sturm erobert. Tim Schäcker, Luis Freitag, Jacob Rott, Julien Brown und Bene Schulz – alle zwischen 23 und 25 Jahre alt – sind auf der Kurzvideoplattform Tiktok mit Lift-Videos durchgestartet.

Lift-Videos? Die Männer, die bei jungen Frauen besonders gut ankommen, fahren einfach im Lift. Hoch und runter. Wenn die Türe aufgeht, filmt jemand das Quintett, das an eine Boyband erinnert. Sie lachen. Lassen ihre weissen Zähne aufblitzen. Spannen ihre Muckis an. Dann sind die Videos zu Ende.

Klingt banal? – Ist es auch. Und trotzdem haben die jungen Erwachsenen damit Millionen verdient. 2,5 Millionen Menschen folgen dem Tiktok-Kanal des Quintetts. Jedes einzelne Mitglied kommt nochmals auf eine Million Follower.

Klum und Smith sind auch schon Lift gefahren

Der Name der Gruppe: «Elevator Boys» – Liftjungs auf Deutsch. Und diese «Elevator Boys» haben es nun auf die renommierte Forbes-Liste geschafft. Das US-Magazin hat die Top-Influencer des Jahres gekürt. Im deutschsprachigen Raum sind die «Elevator Boys» ganz vorne mit dabei.

Die jungen Männer haben sich in den letzten Jahren bestens vermarktet. Topmodel Heidi Klum (51) oder auch Hollywood-Star Will Smith (55) stiegen mit den «Elevator Boys» bereits in den Lift. Das steigerte ihre Bekanntheit nochmals – der Hashtag ElevatorBoys wurde auf Tiktok mittlerweile milliardenfach aufgerufen.

Konsequenz davon: Die Jungs haben lukrative Werbedeals eingestrichen, sind Millionäre geworden. Und gehören nun zu den Top-Influencern der Welt. Lift fahren kann sich also durchwegs lohnen.