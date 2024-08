1/5 Riccardo Simonetti und sein Verlobter Steven haben sich am Donnerstag, 29. August das Ja-Wort gegeben.

Livia Fietz Praktikantin People

Für den deutschen Moderator und Influencer Riccardo Simonetti (31) ging ein unerwarteter Traum in Erfüllung: Er hat während einer mehrtägigen Feierei seinen Verlobten Steven (40) auf Mallorca geheiratet. Am Donnerstagabend, dem 29. August, teilte Simonetti ein Hochzeitsfoto mit einer emotionalen Bildunterschrift – ein Dankeschön und Liebesgeständnis an seinen neuen Ehemann.

«Ich habe die meiste Zeit meines Lebens, mit dem Gedanken verbracht, dass die Ehe für mich keine Option ist, weil ich nicht mit vielen schwulen Paaren in meinem Umfeld aufgewachsen bin, bis ich dich kennengelernt und erkannt habe, dass es bedingungslose Liebe gibt und dass Menschen wie du und ich sie genauso verdienen wie jeder andere auch!» Heute habe er das Glück, den wunderbarsten Mann zu heiraten, den er je in seinem Leben getroffen habe: «Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, der dich kennenlernt, und du hast MICH zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!», heisst es unter dem Bild des frisch vermählten Paares.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Hochzeit war nicht auf Simonettis Bingo-Karte

Dass Simonetti jemals heiraten würde, hätte er vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten, wie er vor der Trauung seinen Instagram-Followern gestand: «Ich werde heiraten. Wow! Was für ein unwirkliches Gefühl. Ich war immer der ‹für immer allein›-Typ. Derjenige, der darüber scherzte, niemals Liebe zu finden. Derjenige, der mit 27 seinen ersten Freund hatte. Und heute bin ich derjenige, der heiratet», kommentiert er die Fotos, auf denen er sich für die Hochzeit vorbereitet.



Dazu teilt er einen Rat mit seinen Fans: Man solle versuchen, sich selbst zu sein. «Es mag komplizierter sein, jemanden auf diese Weise zu finden, aber wenn man das Glück hat, ist das Gefühl überwältigend schön».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bereits am Vortag der Hochzeit feierte das Paar mit 50 bis 60 Gästen, darunter Prominente wie Model und Moderatorin Sylvie Meis (46) und Influencerin Farina Opoku (31) – die laut ihren Instagramstories auch an der Hochzeit anwesend waren. Zu diesem Anlass trug Simonetti ein ganz besonderes Outfit: Das weisse Spitzenkleid und den Hochzeits-Federkopfschmuck. Beides hatte seine Mutter vor 40 Jahren zu ihrer eigenen Hochzeit getragen, kombiniert mit einer weissen Schlaghose.