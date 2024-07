Eddie Murphy hat Paige Butcher geheiratet

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Sind nun Mann und Frau: Eddie Murphy und seine Paige Butcher.

Seit 2018 sind der Comedy-Star Eddie Murphy (63) und das australische Model Paige Butcher (44) bereits hochoffiziell verlobt. Jetzt haben die beiden endlich auch den Schritt vor den Traualtar gewagt. Das «People»-Magazin veröffentlichte nun exklusive Bilder von der Hochzeit.

Demnach gaben sich beiden bereits am 9. Juli in dem britischen Überseegebiet Anguilla in der Karibik in einer kleinen, privaten Zeremonie das Jawort. Nur die Familie und engste Freunde waren vor Ort. Butcher trug dabei ein spitzenbesetztes Korsett-Brautkleid von der Luxusmarke Mira Zwillinger, Murphy setzte als Bräutigam auf einen edlen, weissen Brioni-Anzug.

Seit 2012 ein Liebespaar

Die beiden sind bereits seit 2012 zusammen und bekamen 2016 ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Izzy Oona (8). Zwei Monate nach ihrer Verlobung begrüsste das Paar Ende 2018 dann zum zweiten Mal Nachwuchs: Ihr Sohnemann Max Charles (5) erblickte das Licht der Welt.

Für Murphy ist es bereits die zweite geschlossene Ehe und die dritte Hochzeitsfeier: Von 1993 bis 2006 war er mit Nicole Murphy (56) verheiratet, die beiden haben fünf gemeinsame Kinder. Ausserdem feierte er mit der Filmproduzentin Tracey Edmonds (57) 2008 auf einer kleinen Privatinsel vor Bora Bora eine Hochzeitszeremonie. Die beiden trennten sich jedoch nur wenige Tage später, weswegen die Ehe nie amtlich eingetragen wurde.

Eddie Murphy hat zehn Kinder

Insgesamt ist der «Beverly Hills Cop»-Star zehnfacher Vater. Aus einer Beziehung mit Ex-Spice-Girl Melanie B (49) stammt zum Beispiel eine weitere Tochter.

Für Paige Butcher ist es hingegen die erste Ehe. Sie sprach bislang selten über ihre Beziehung mit Murphy in Interviews. Dem «People»-Magazin verriet sie jedoch vor einigen Wochen: «Er ist verrückt nach seinen Kindern und seiner Familie. Er ist im Herzen ein Familienmensch. Wahrlich, das ist er. Er ist es wirklich.»

