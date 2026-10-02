Erst letztes Jahr wurde der Umbau für satte 12 Millionen Franken fertig. Jetzt muss das Hotel Krone in Urnäsch AR über die Wintersaison schliessen. Auch das Restaurant mit der kultigen Modelleisenbahn ist betroffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hotel «Krone» in Urnäsch schliesst samt Pizzeria über Winter

Sieben Jobs weg: 30 Zimmer sind nur zu 40 Prozent ausgelastet

Nach 12-Mio.-Umbau soll im Frühling ein neuer Pächter starten

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Das Hotel «Krone» in Urnäsch AR muss seinen Betrieb einstellen – zumindest über den Winter. Ab Ende Oktober sind die Tore zu, im Frühjahr sollen sie mit einem neuen Pächter an der Spitze wieder öffnen, wie die «Appenzeller Zeitung» berichtet. Alle sieben Mitarbeiter verloren ihren Job. Zum traditionellen Gasthaus und Hotel gehören eine Pizzeria sowie verschiedene Veranstaltungsräume.

Das Problem: Das Hotelgeschäft sei nicht rentabel, erklärt Walter Nef, VR-Präsident der Eigentümerin Krone Immobilien AG, gegenüber der Zeitung. Die insgesamt 30 Zimmer sind übers ganze Jahr verteilt nur zu 40 Prozent ausgelastet. Vor allem die Wintermonate seien eine Herausforderung. Dann habe das Appenzellerland wenig zu bieten und Touristen kämen kaum vorbei. Nef zeigt sich aber auch selbstkritisch. Niemand in seiner Firma habe Erfahrung in der Hotellerie. Der neue Pächter soll diese mitbringen. Gespräche und Verhandlungen würden bereits laufen.

Pizza per Modellzügli

Mit dem Hotel schliesst auch die zugehörige Pizzeria vorübergehend. Das dürften besonders die ganz kleinen Gäste schade finden: Im Restaurant sorgt eine Modelleisenbahn nämlich für den ganz speziellen Tischservice. Der beliebte Pizza-Zug liefert den Kindern ihr Lieblingsessen direkt an den Tisch. Ein Highlight im Appenzellerland. Ob die Modelleisenbahn auch unter dem neuen Pächter zum Einsatz kommt, wird sich zeigen.

Noch bitterer: Erst letztes Jahr wurde der grosse Umbau des Hotels fertig. 12 Millionen Franken haben die Besitzer insgesamt investiert. Ob sie sich damit übernommen haben, bleibt offen: Auf diese und weitere Fragen von Blick hat das Hotel nicht reagiert.

Reka-Angebot

Im Zuge des Umbaus entstanden zudem sieben Reka-Ferienwohnungen. Die «Krone» arbeitet eng mit der Schweizer Reisekasse zusammen, welche in Urnäsch bereits ein eigenes Feriendorf betreibt. Das Angebot beim Hotel umfasst fünf 3,5-Zimmer-, eine 4,5-Zimmer- und eine 2-Zimmer-Wohnung – insbesondere für Familien. Im Gegensatz zum Hotel und dem Restaurant bringen die Ferienwohnungen über den Winter weiterhin etwas Geld.