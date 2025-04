Papst Franziskus ist am Ostermontag friedlich für immer eingeschlafen. Noch am Sonntag hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt und verkündete vor Zehntausenden die Osterbotschaft. Nun trauern die Katholiken um ihr Oberhaupt.

Wer will, kann noch bis zur Beerdigung Abschied vom Bischof von Rom nehmen. Der Leichnam wird voraussichtlich am Mittwoch in einem offenen Sarg im Petersdom aufgebahrt.

Wann wird die Beerdigung stattfinden?

Wann Franziskus beigesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Doch die Beerdigung sollte noch diese Woche stattfinden. Denn der Papst muss jeweils vier bis sechs Tage nach seinem Tod beigesetzt werden. So schreiben es die Regeln des Vatikans vor. Auf eigenen Wunsch wird Franziskus nicht im Vatikan, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beerdigt.

Wie komme ich am schnellsten nach Rom?

Mit dem Flugzeug gehts am schnellsten. Von Zürich oder auch Basel aus dauert der Flug etwa 90 Minuten. Wer in den kommenden Tagen nach Rom fliegen will, muss gemäss Skyscanner für einen Hin- und Rückflug mindestens 175 Franken bezahlen, Airline hin oder her.

Wer etwas Geld sparen möchte, fliegt am besten mit einer günstigen Airline von Basel nach Rom. Ein Ticket für den Hinflug gibt es bei Easyjet ab 60 Franken. Wer lieber auf die Swiss setzt, fliegt günstiger ab Zürich. Dabei kommt man bei der Swiss günstiger, wenn man über einen Anbieter wie Booking bucht. Bucht man direkt bei der Swiss, kostet ein Flug mindestens 158 Franken.

Doch lieber Zug, Auto oder Fernbus?

Ein Zug-Ticket von Zürich nach Rom für die kommenden Tage kostet ebenfalls mindestens 130 Franken. Zudem dauert die Fahrt mit einmaligem Umsteigen in Mailand über 7 Stunden. Mit dem Auto dauert die Fahrt noch länger: Von Zürich aus braucht man mindestens 9,5 Stunden. Die Benzinkosten sind mit rund 100 Franken dafür etwas günstiger als beim Zugticket. Am längsten braucht der Flixbus von Zürich nach Rom: Mindestens 13 Stunden dauert die Fahrt. Für die kommenden Tage kostet ein Ticket zudem mindestens 80 Franken. Für einen Kurztrip eignet sich der Fernbus weniger.

Wie viel kostet ein Hotelzimmer?

Hotelzimmer sind an Ostern in Rom sowieso schon knapp. Zudem kann es gut sein, dass Katholiken, die für das Osterwochenende nach Rom gereist sind, ihren Aufenthalt wegen des Ablebens von Franziskus verlängern.

Trotzdem gibt es auf Booking noch einige Schnäppchen – bereits ab 50 Franken pro Nacht. Dafür muss man sich aber beispielsweise das Badezimmer mit anderen teilen. Ausserdem sind nur noch einzelne Zimmer verfügbar. Auch auf Airbnb gibt es nur noch wenige günstige Unterkünfte. Im Schnitt kostet eine Nacht ungefähr 150 Franken – eher etwas mehr.

Wer ein Bett in einem Schlafsaal eines Hostels oder in einer Jugendherberge bucht, fährt so am günstigsten. Da gibt es viele Angebote zwischen 30 und 60 Franken pro Nacht. Etwa gleich viel kostet eine Nacht auf dem Campingplatz. Hier scheint es jedoch weniger Angebote zu geben.

Im Rom gibt es auch zahlreiche katholische Unterkünfte, die sich vor allem für Pilger eignen. Diese haben aber oft kein digitales Buchungssystem. Ein Griff zum Hörer könnte sich also lohnen.

Wann wird ein neuer Papst gewählt?

Zum Konklave – also der Wahl eines neuen Oberhaupts für die katholische Kirche – kommt es jeweils zwischen dem 15. und 20. Tag nach dem Tod des Papstes. Zugelassen sind alle Kardinäle, die am Todestag von Franziskus noch keine 80 Jahre alt waren.

Alle Zahlen und Aussagen beziehen sich auf Stand Montag, 21. April, 18 Uhr