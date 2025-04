Papst-Beisetzung wird in der Schweiz in Kirchen live übertragen

Die Beisetzung des Papstes wird am Samstag in mehreren Schweizer Kirchen live übertragen. In Bern und Freiburg finden am Freitagabend unter anderem Gedenkgottesdienste statt. Unter anderem in Anwesenheit einer Delegation der Schweizergarde. Eine Live-Übertragung der Beisetzung vom kommenden Samstag findet in der Kirche Notre-Dame de la Paix in La Chaux-de-Fonds NE statt, anschliessend folgt ein Gottesdienst, wie die Diözese Lausanne, Genf und Freiburg am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Deren Bischof, Charles Morerod, wird am Freitagabend in Freiburg eine zweisprachige Diözesanmesse feiern. Dafür reist auch eine Delegation der Päpstlichen Schweizergarde an. Die Schweizer Bischofskonferenz hat einen Gedenkgottesdienst ebenfalls am Freitag in der Dreifaltigkeitskirche in Bern angekündigt.

Im Kanton Tessin können Gläubige die Beisetzung des Papstes am Samstag in Lugano und in Balerna, in der Nähe von Chiasso mitverfolgen, wie das Bistum Lugano schrieb.