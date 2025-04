So trauert die Welt um den Papst

Präsidentin der Reformierten würdigt zugängliche Art des Papstes

Der verstorbene Papst Franziskus hat aus Sicht der Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) der katholischen Kirche ein freundliches Gesicht gegeben. Rita Famos würdigte am Montag insbesondere den Einsatz des Papstes für Umwelt und soziale Gerechtigkeit.



Franziskus' Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung und für soziale Gerechtigkeit sowie seine klare Position zu Fragen von Migration und Armut hätten das Bild der katholischen Kirche in den letzten Jahren stark geprägt, liess sich Famos in einer Mitteilung der EKS zitieren. Sie hob insbesondere die zugängliche Art des Papstes hervor. Dieser sei nahe bei den Menschen gewesen.