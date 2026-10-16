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Hier fährt der weltweit erste Schmalspur-Wasserstoffzug
Von Hemishofen bis Ramsen TG
Hier fährt der weltweit erste Schmalspur-Wasserstoffzug
Hier fährt der weltweit erste Schmalspur-Wasserstoffzug
Publiziert: 13:31 Uhr
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