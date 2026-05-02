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Ravioli, Konfi, Erbsli und Rüebli: Diese Hero-Klassiker sind weit über die Schweiz hinaus bekannt. Jahrzehntelang wurden sie im aargauischen Städtchen Lenzburg hergestellt. Nun bringt das Freilichttheater Staufberg im Nachbarort Staufen AG die Unternehmensgeschichte auf die Bühne.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Die Reise geht ins Jahr 1885 zurück. Zufällig treffen sich die deutschen Schulfreunde Gustav Henckell und Gustav Zeiler in Einsiedeln SZ. Ersterer ist Handlungsreisender der Conservenfabrik München, Zeiler arbeitet als Obergärtner in einer Baumschule in Aarau. Die zwei beschliessen, eine Konservenfabrik zu gründen. Im Juni 1886 ist es so weit: In einer gemieteten Spenglerhalle in Lenzburg beginnt ihre Firma mit der Verarbeitung von in der Region gepflückten Beeren und Gemüsen. Das Haltbarmachen von Lebensmitteln mittels Konservierung in Büchsen steckt damals noch in den Kinderschuhen.

Kurze Zeit später tritt Karl Roth in die Firma ein. Nach dem Tod von Gustav Zeiler heisst die Firma Conservenfabrik Henckell & Roth und übernimmt 1906 die Conservenfabrik Frauenfeld im Kanton Thurgau. Vier Jahre später entsteht der bis heute weltbekannte Name. Dieser steht nicht für das englische Wort «hero» (übersetzt: Held), sondern setzt sich aus den ersten zwei Buchstaben der Besitzernamen zusammen. Danach werden Tochterfirmen in Deutschland, Frankreich und Spanien eröffnet. 1917 kommt die Wurst- und Fleischwarenfabrik Lenzburg dazu – diese produziert fortan Wienerli in der Dose. Hero entwickelt sich zum grössten Arbeitgeber von Lenzburg. Auf Feldern in der Region pflücken Einheimische fleissig Trübeli (Johannisbeeren) und Erbsen.

Während der Zuckerrationierung im Zweiten Weltkrieg brachte Hero die Konfi Delicia mit mehr Früchten und weniger Zucker auf den Markt. In den Jahren des folgenden Wirtschaftswunders wird das Sortiment stetig erweitert. Ein Meilenstein ist die Einführung der Ravioli in der Dose 1948 – in privaten Haushalten und der Schweizer Gastronomie erlangten sie Kultstatus. Hero trifft den Nerv der Zeit, erkennt das Bedürfnis von modernen Familien: schnelle und unkomplizierte Mahlzeiten, die wie hausgemacht schmecken. Die Werbung war geschickt: Die Büchsenravioli er- lauben es auch in der Küche unerfahrenen Männern, als Koch zu glänzen. Mit der Zeit umfasst das Sortiment 200 Produkte, auch Rösti und Fruchtsäfte, der Fokus liegt auf der Frische.

Die Konfi kommt nun aus Spanien

1995 übernehmen die deutschen Schwartauer Werke (gehören zum Konzern von Arend Oetker) die Aktienmehrheit. Der Firmensitz der Hero AG befindet sich nach wie vor in Lenzburg, der international tätige Betrieb ist heute auf Fruchterzeugnisse, Babynahrung und Müesliriegel spezialisiert und gehört zu den 500 grössten Unternehmen der Schweiz. Doch 2024 wird auch die Produktion von Konfi in Lenzburg eingestellt – diese kommt nun aus Spanien. Das Motto «Hero ist Lenzburg und Lenz-burg ist Hero» hat seine Bedeutung weitgehend verloren.

Doch die vielfältige Hero-Geschichte lebt weiter: in einer Dauerausstellung im Museum Burghalde Lenzburg. Und auf dem benachbarten Staufberg mit dem ambitionierten Theaterteam unter der Produktionsleitung von Markus Moser. Hereinspaziert ins Hero-Land!

«Hero – Geschichten mit Herz», theater-staufberg.ch