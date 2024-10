Heimatschutz ist «sprachlos» Coop will 370-jähriges Bauernhaus abreissen lassen

In Kilchberg gibts Knatsch um eines der ältesten Häuser am Zürichsee. Der Gemeinde wäre es am liebsten, wenn es abgebrochen würde. So könnte Coop einen Neubau mit Laden und Wohnungen erstellen. Der Heimatschutz ist entsetzt, er droht mit Rekurs.