Zwei Angeklagte teilweise schuldig – der Fall Mark Streit bis zum Gerichtsentscheid Wegen seiner Luxusvilla wurden Nachbargärten zu Sumpflandschaften

Die Eishockeylegende Mark Streit baute 2019 ein Luxusanwesen in Muri BE – und setzte die ganze Nachbarschaft unter Wasser. In einem Strafverfahren wurden nun der Architekt und der Bohrleiter zumindest teilweise schuldig gesprochen.