Ein Hagelsturm am 28. August zerstörte Bauer Reto Meiers Kulturhof in Winterthur ZH. Vier Gewächshäuser und Obstbäume wurden verwüstet, die Ernte fällt fast komplett aus. Ohne schnelle finanzielle Unterstützung steht der Hof vor dem Aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Hagelsturm zerstörte am 28. August den Kulturhof in Winterthur

Vier Gewächshäuser beschädigt, Obsternte ausgefallen, hohe Bewässerungskosten belasten

40'000 Franken Spendenziel für Wiederaufbau und Existenzsicherung des Hofs

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bauer Reto Meier aus Winterthur ZH kämpft um sein Lebenswerk. Der heftige Hagelsturm vom 28. August hat seinen Betrieb schwer verwüstet. Alle vier Gewächshäuser wurden schwer getroffen. Die Folien sind zerstört, Teile der Konstruktionen verbogen und nicht mehr zu gebrauchen. Auch die Obstbäume erwischte es. Deren Früchte waren wegen der Trockenheit bereits angeschlagen – der massive Hagel gab ihnen den Rest.

Die Folgen sind brutal: Die gesamte geplante Obsternte und deren Verarbeitung fallen dieses Jahr aus. Einige Bäume sind derart beschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Damit nicht genug: Auch vier Hühner überlebten das Unwetter nicht. Jetzt fürchten Freunde und Unterstützer des Kulturhofes Winterthur um dessen Zukunft – und starten auf der Plattform Gofundme eine Sammelaktion. Der Hof wird nach Demeter-Richtlinien bewirtschaftet und setzt auf biologisch-dynamische, regionale und saisonale Landwirtschaft.

Hohe Kosten fürs Bewässern

Auch Gebäude und weitere Betriebsflächen blieben nicht verschont. Besonders das Scheunendach bereitet Sorgen: Es muss bereits zum vierten Mal wegen Hagelschäden saniert werden. Die bisher verwendeten Ziegel sind nicht mehr erhältlich. Zimmermann und Dachdecker empfehlen deshalb, die Wetterseite künftig mit widerstandsfähigen, hagelsicheren Panels zu schützen.

Doch das kostet zusätzlich. Laut Spendenaufruf übernimmt die Gebäudeversicherung lediglich die Kosten einer regulären Reparatur. Den Aufpreis für die robustere Lösung müsste der Hof selber stemmen. Und das im dümmsten Moment: Wegen der Trockenheit musste intensiv bewässert werden. Die aussergewöhnlich hohen Wasserkosten haben die Finanzen zusätzlich belastet. Eine Anfrage von Blick ist noch offen.

Geld für neue Obstbäume

40'000 Franken sind das Spendenziel des Aufrufes mit dem dramatischen Titel «Hofrettung nach Hagelschäden und extrem trockenem Sommer». Das Geld soll unter anderem in den Wiederaufbau der vier Gewächshäuser, neue Obstbäume, die Instandsetzung der Betriebsflächen und das Scheunendach fliessen. Auch Ernteausfälle und Lohnkosten sollen damit aufgefangen werden. Denn die Lage ist ernst. Ohne zusätzliche Hilfe sei die Existenz des Hofes gefährdet.