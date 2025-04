Hilfe, meine Osterferien fallen ins Wasser – wer zahlt?

Das Osterwochenende bringt regnerisches Wetter im Tessin und im Südwallis, das bereits jetzt im Schnee versinkt. Dabei wollen viele über die Feiertage im Süden entspannen. Was du zu deiner Reise wissen musst.

Kurz vor Ostern versinkt das Wallis im Schneechaos. Auch das Tessin, das Berner Oberland und Norditalien sind von den Unwettern betroffen. Das erwischt einige Reisende auf dem falschen Fuss. Viele wollen die christlichen Feiertage für ein paar entspannte Ferientage im Süden nutzen. Doch genau dort kommt wegen der heftigen Regenfälle keine Ferienstimmung auf. Im Gegenteil: Die Unsicherheit ist gross. Wer zahlt, wenn du deine Reise nicht antreten kannst? Blick klärt die wichtigsten Fragen:

Ich habe über Ostern ein Hotel in Zermatt gebucht, kann nun aber vielleicht nicht anreisen.Was soll ich tun?

Wegen der Unwetter im Südwesten der Schweiz sind einige Touristen-Hotspots wie Zermatt von der Aussenwelt abgeschnitten. Und auch im Tessin und im Norden von Italien herrscht grösste Alarmbereitschaft. Für jene, die Ferien in solchen Gebieten gebucht haben, hat die Europäische Reiseversicherung (ERV), ein Tochterunternehmen der Helvetia mit Sitz in Basel, einen Tipp: «Sollte eine Anreise aufgrund der Wetterverhältnisse nicht möglich sein, empfiehlt es sich, zuerst mit Reiseanbieter, Vermieter, Campingplatz oder Hotel abzuklären, ob diese wegen der Nichterbringung der angebotenen Leistung bereit sind, den bereits bezahlten Betrag zurückzuerstatten oder ein Alternativangebot zu unterbreiten.»

Wer übernimmt die Kosten, wenn mir das Hotel nicht entgegenkommt?

Bei den Unwettern handelt es sich um eine Umweltkatastrophe. In der Versicherungsbranche ist dabei von einem Elementarereignis die Rede. In solchen Fällen greift die Reiseversicherung, wie die ERV ausführt. Aber Achtung: Wer keine solche Versicherung abgeschlossen hat, bleibt auf den Kosten sitzen.

Ich habe eine ganze Woche im Wallis gebucht, kann jetzt aber erst später anreisen. Was passiert?

Auch in diesem Fall gilt: Es lohnt sich, das Feriendomizil zu kontaktieren. Die Reiseversicherung übernimmt die Kosten für jene Übernachtungen, die nicht wahrgenommen werden können. Für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Versicherung zahlt, werde von Fall zu Fall in Rücksprachen mit der Kundin oder dem Kunden entschieden, heisst es dazu von der ERV.

Die geplante Osterreise ist mir wegen des schlechten Wetters zu unsicher. Wer muss zahlen?

Wer auf seine Ferien wegen Regen verzichtet, muss trotzdem zahlen. «Eine Rückerstattung ist nicht möglich, wenn die Reise wegen des schlechten Wetters nicht angetreten wird, Anreise und Unterbringung aber möglich wären», so das Tochterunternehmen der Helvetia.

Ich habe über Booking oder Airbnb gebucht. Was muss ich beachten?

Unabhängig davon, ob ein Hotel direkt oder über eine Buchungsplattform wie Booking.com gebucht wurde, gelten die gleichen Regeln. Auch im Fall, wenn eine Ferienwohnung über Airbnb gebucht wurde. Das heisst: Die Reiseversicherung deckt auch solche Fälle ab.