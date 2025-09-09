Die Strompreise sinken auch im kommenden Jahr – im Schnitt. Denn es gibt einige Gemeinden, die entgegen dem Trend, den Tarif nochmals nach oben anpassen müssen. Ob die Energiekosten zu einer Entlastung deines Haushaltsbudgets beitragen, zeigt die grosse Übersicht.

1/5 Die Strompreise in der Schweiz sinken für das Jahr 2026 ... Foto: Keystone

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Viele Haushalte können sich freuen: Der Strompreis in ihrer Gemeinde sinkt für das Jahr 2026. Allerdings: So günstig wie der Strom vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs war, ist er noch lange nicht. Und es bleibt offen, ob die Strompreise je wieder so tief sinken werden.

Die gute Nachricht: Im Schnitt bezahlt ein typischer Haushalt für 2026 noch 27,7 Rappen pro Kilowattstunde Strom, also 1,3 Rappen weniger als in diesem Jahr. Das entlastet die jährliche Stromrechnung um 58 Franken.

Allerdings gibt es nach wie vor grosse Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde. Wobei der grössere Teil der Bevölkerung aufatmen kann, wie der Blick in die interaktive Karte zeigt, die den Strompreis für jede einzelne Gemeinde ausweist.