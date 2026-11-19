Migrolino bringt sein neues Shop-Konzept Gooods erstmals an Schweizer Tankstellen. Gemeinsam mit Enilive testet die Migros-Tochter fünf Standorte im ganzen Land. Sind sie erfolgreich, folgen ab 2027 weitere neue Tankstellenshops.

Darum gehts Migrolino testet sein Shop-Konzept Gooods gemeinsam mit Enilive an fünf Schweizer Tankstellen

Bei erfolgreichem Test sollen ab 2027 weitere Gooods-Shops an Enilive-Tankstellen folgen

Das Sortiment umfasst proteinreiche Snacks, frische Bowls sowie Vitamin- und Sportgetränke

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Migrolino drückt aufs Gaspedal. Die Migros-Tochter bringt ihr Shop-Konzept Gooods erstmals an Tankstellen. Dafür spannt sie mit Enilive Suisse zusammen. Der italienische Mineralölkonzern betreibt in der Schweiz 258 Tankstellen. Und genau dort sieht Migrolino grosses Wachstumspotenzial.

Den Anfang machte Anfang November ein Gooods-Shop in Lausanne, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Kurz darauf folgten Vevey VD und Rapperswil SG. Ende November eröffnet ein weiterer Standort in Contone TI. Im ersten Quartal 2027 kommt Basel dazu. Die fünf Shops dienen als Test. Läuft das Geschäft gut, will Migrolino ab 2027 weitere Enilive-Tankstellen in der ganzen Schweiz erobern.

Protein-Snacks statt nur Schoggi

Doch was ist Gooods überhaupt? Das 2021 lancierte Format ist eine Art Edel-Variante von Migrolino. Es setzt noch stärker auf schnellen Konsum und trendige Produkte als die klassischen Migrolino-Shops. Statt nur Sandwiches und Schoggiriegel gibts proteinreiche Snacks, frische Bowls sowie Vitamin- und Sportgetränke. Dazu kommen digitale Einkaufsmöglichkeiten und Cumulus-Punkte.

Bis vor kurzem war Gooods kaum bekannt. Gerade einmal zwei Shops gab es in der Schweiz, an den Bahnhöfen Zürich-Tiefenbrunnen und Winterthur ZH. Jetzt soll das Konzept richtig durchstarten. «Mit Gooods wollen wir im Convenience-Markt weiterwachsen», sagt Migrolino-Chef Lorence Weiss (50).

Enilive ist die Mobilitätssparte des italienischen Energiekonzerns Eni und hat in der Schweiz rund 80 Mitarbeitende. Auch die Italiener haben grosse Pläne. Die Tankstellen sollen sich Schritt für Schritt zu modernen Mobilitätszentren entwickeln, in denen Kunden nicht nur tanken oder ihr Elektroauto laden, sondern auch einkaufen können.

Für Migrolino sind Tankstellen längst ein lukratives Geschäft. Das Unternehmen betreibt schweizweit 386 Shops der Marken Migrolino, Mio und Gooods. 320 davon befinden sich bereits an Tankstellen. Mit dem neuen Partner wächst dieses Netz weiter.