Der Klimawandel führt zu immer mehr Naturkatastrophen, was die Versicherer weltweit in Bedrängnis bringt. Für Zürcher Firma Twelve Capital entsteht dadurch aber ein lohnenswertes Geschäft.

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Hurrikan Milton rollt derzeit auf Florida zu – und könnte zu katastrophalen Zuständen führen. Unwetterkatastrophen stellen Versicherer weltweit vor immer grössere Herausforderungen. Doch für die Schweizer Firma Twelve Capital eröffnet sich daraus ein lukratives Geschäftsfeld, wie das Schweizer Finanzportal «Finews» berichtet.

Der Investmentmanager Twelve Capital mit Hauptsitz in Zürich hat sich auf Anlagen im Versicherungssektor spezialisiert. Im Fokus stehen dabei Katastrophenanleihen, sogenannte Cat Bonds. Diese entstanden als Reaktion auf den Hurrikan Andrew, der 1992 grosse Schäden in den US-Bundesstaaten Florida und Louisiana verursachte. Dies trieb zahlreiche amerikanische Versicherer in den Konkurs. Deshalb begann die Branche, sich gegen aussergewöhnliche Schäden abzusichern, indem sie Rückversicherungsrisiken auf dem Kapitalmarkt handeln.

Genau in diesem Geschäft ist Twelve Capital tätig. Die Firma ist im Markt mit Anleihen auf Versicherungsrisiken eines der führenden Unternehmen – dank Assets von über fünf Milliarden Dollar. Und seine Position könnte der Zürcher Investmentmanager zusätzlich ausbauen, berichtet «Finews» weiter. So hegen Twelve Capital und der britische Vermögensverwaltungsspezialist Securis Investment Partners Fusionsabsichten. Mit acht Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen stiege das zusammengeführte Unternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter auf. Die Behörden müssen die Fusion aber noch genehmigen.

Wegen des Klimawandels wächst der Markt für Katastrophenanleihen schnell. Sein Volumen 2023: 40 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sind die Anleihen für Investoren sehr attraktiv. In den letzten 20 Jahren sprang laut dem Bericht eine jährliche Rendite von sieben Prozent im Schnitt heraus. Im Rekordjahr 2023 lag die Rendite sogar zwischen 15 und 20 Prozent. «Es ist noch ein verhältnismässig überschaubarer Markt, aber er wächst schön», sagte Urs Ramseier, Mitgründer und CIO von Twelve Capital, gegenüber «Finews».

Der Markt wächst insbesondere, weil die Versicherungslücke immer grösser wird. Das bedeutet konkret: Der Klimawandel führt dazu, dass die tatsächlich eintreffenden Schäden in zunehmendem Masse über den versicherten Schäden liegen. Entsprechend steigen die Versicherungsprämien stark – laut Ramseier um 10 bis 15 Prozent pro Jahr.

Nur: Wenn eine Katastrophe genau so eintritt, wie von den Versicherungen erwartet, ist das für das Geschäft von Twelve Capital schlecht. Dann verlieren die Investoren nämlich ihren Einsatz, weil mit dem Kapital die Versicherungsschäden gedeckt werden. Das ist das primäre Risiko von Cat Bonds. In den meisten Fällen liegen die Schäden aber unter dem Selbstbehalt der Versicherten.

Darum ist das Katastrophen-Business so lukrativ – auch 2024: Laut Prognosen könnte dieses Jahr die langjährige Durchschnittsrendite von sieben Prozent übertroffen werden, sollten keine Grossschadensereignisse auftreten. Darum hoffen Twelve Capital und ihre Konkurrenten, dass der Hurrikan Milton keine verheerenden Schäden im Südosten der USA hinterlässt.

