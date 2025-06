Der Anbieter von Marktplätzen wie Ricardo oder Homegate will den Gruppenumsatz 2025 um bis zu 15 Prozent steigern. Gleichzeitig gibt es Gerüchte über einen Börsengang der Swiss Marketplace Group, die etwa Blick-Herausgeberin Ringier gehört. Entschieden ist noch nichts.

1/6 Die Swiss Marketplace Group erwartet ein Wachstum des Gruppenumsatzes für 2025 von bis zu 15 Prozent. Foto: Kim Niederhauser

Darum gehts Swiss Marketplace Group plant Umsatzsteigerung und möglichen Börsengang für 2025

Kontinuierliche Innovation soll Vernetzung vereinfachen und Nutzersicherheit gewährleisten

Erwarteter Gruppenumsatz von 13 bis 15 Prozent Steigerung für 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Die Swiss Marketplace Group (SMG) soll wachsen: Für 2025 erwartet der grösste Schweizer Anbieter von Online-Marktplätzen eine Steigerung des Gruppenumsatzes von 13 bis 15 Prozent. Zum Vergleich: Im letzten Jahr belief sich der Gruppenumsatz der SMG, die Ringier, unter anderem Herausgeberin von Blick, aber auch der TX Group und Mobiliar gehört, auf 291 Millionen Franken. Gleichzeitig strebt der Betreiber von Plattformen wie Ricardo, Homegate und Autoscout24 eine Gewinnmarge im mittleren Bereich von 50 Prozent an. Für das aktuelle Geschäftsjahr zielt er auf eine Dividendenausschüttung von rund 75 Millionen Franken.

«Diese Ziele spiegeln das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider, die Leistung und Effizienz unserer Plattformen gezielt zu steigern und unserer Kundschaft breite Reichweite sowie eine hohe Zahl erfolgreicher Leads zu bieten, die ihren Geschäftserfolg stärken», so SMG-CEO Christoph Tonini. Und weiter: «Durch kontinuierliche Innovation machen wir das Vernetzen über unsere Plattformen einfacher und stellen dabei gleichzeitig sicher, dass die Sicherheit unserer Nutzerinnen und Nutzer im Zentrum bleibt, während wir nachhaltig und profitabel wachsen.»

Spekulationen über einen Börsengang

Offenbar hat das Unternehmen für dieses Jahr noch andere Pläne: den Gang an die Börsen – noch in diesem Jahr, wie die «Neue Zürcher Zeitung» zuerst berichtet hat. Die Pläne befinden sich noch in der Frühphase, teilt die Swiss Marketplace Group auf Anfrage von Blick mit. «Noch ist keine formelle Entscheidung für einen Börsengang getroffen.»

Gerüchte über eine Kotierung an der Schweizer Börse gibt es schon länger. Im März berichtete die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg, die SMG arbeite mit verschiedenen Banken an einem Börsengang. Demnach könnte der Marktplatz-Anbieter laut Finanzkreisen mit bis zu 5 Milliarden Dollar – zum damaligen Zeitpunkt rund 4,4 Milliarden Franken – bewertet werden.