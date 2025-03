Badi zu, Skilift weg, Beizen verkauft!

1/5 Die Gemeinde Glarus muss 4 Millionen pro Jahr sparen. Foto: IMAGO/dreamstime

Sparmassnahmen sollen 4 Millionen Franken pro Jahr einsparen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Gemeinde Glarus-Mitte mit ihren 13'000 Einwohnern ist knapp bei Kasse. Und muss deshalb sparen: 4 Millionen Franken pro Jahr. Der Gemeinderat hat aufgezeigt, wie er das machen will, wie die «Glarner Nachrichten» schreiben. Schon auf den ersten Blick wird klar: Der Sparhammer trifft alle. Und es tut so richtig weh. Denn ein ganzer Strauss an Massnahmen soll es richten.

So bleibt die Badi Glarus diesen Sommer geschlossen. Der erfrischende Schwumm an einem warmen Sommertag? Gestrichen! 150'000 Franken will der Gemeinderat so sparen. Auch im kommenden Winter müssen Glarnerinnen und Glarner umdenken: Mit den Kindern am Wochenende mal schnell auf die Piste beim Skilift Dreieck? Nicht mehr möglich! Der Gemeinderat stellt den Skilift ab. Er will ihn abbrechen. Oder verkaufen. Doch wer kauft sich einen Skilift auf 682 Metern über Meer? Ersparnis: 20'000 Franken.

Sechs Beizen werden verkauft

Auch bei den Beizen zieht die Gemeinde die Sparschraube an. Sechs Restaurants will sie loswerden. Darunter das «Schützenhaus» im Kantonshauptort. Oder die «Schwammhöhe» mit ihrer beeindruckenden Terrasse, hoch über dem Klöntalersee. Mit dem Verkauf der Lokale spart Glarus jährlich 500'000 Franken. Und kommt um Investitionskosten von bis zu 20 Millionen herum, die in den nächsten Jahren anfallen.

Selbst Schrebergärtner kommen an die Kasse. Die Kleingärten werden geschlossen. Oder an Private übergeben. Die Verwaltung der Gärten kostet die Gemeinde 40'000 Franken pro Jahr. Und die sollen eingespart werden. Das letzte Wort zu den Sparmassnahmen haben die Glarnerinnen und Glarner an der Gemeindeversammlung im Herbst. Da werden die Emotionen hochgehen.