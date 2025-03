1/5 Ein Preisvergleich von sechs Apotheken zeigt, dass für Kunden grosses Sparpotenzial besteht. (Symbolbild) Foto: Keystone

Darum gehts Bei dieser Apothekenware herrscht freier Preiswettbewerb

Preisunterschiede bei rezeptfreien Produkten können erheblich sein

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Preissensible Konsumenten und Konsumentinnen wissen genau, bei welchem Detailhändler oder Discounter das Produkt ihrer Wahl am günstigsten ist. Was viele jedoch nicht auf dem Schirm haben: Auch beim Einkauf in Apotheken können sie reichlich Geld sparen. So gibt es bei rezeptfreien Produkten zum Teil gewaltige Preisunterschiede, wie eine aktuelle Auswertung des Konsumentenforums zeigt.

Beim Forum hatte sich eine Konsumentin gemeldet, die in einer Apotheke in Zürich gehörig ins Staunen geriet. Dort sollte sie für das homöopathische Produkt Thymuline Glob von der Firma Boiron mit 38.25 Franken doppelt so viel zahlen wie in ihrer Heimapotheke. Alles andere als eine Ausnahme, wie ein Preisvergleich von sechs Apotheken durch das Konsumentenforum ergeben hat.

Häufig Preisunterschiede von 30 bis 50 Prozent

So kostet eine Packung des Nahrungsergänzungsmittels Magnesium Diasporal Activ Direct 60 Stück in der Apotheke Zur Rose 18.25 Franken weniger als die 55.95 Franken, die man bei Amavita auf die Theke legen muss. Bei Amavita ist das Produkt also fast 50 Prozent teurer.

Im Winter rüsten viele ihre Heimapotheke mit Neocitran aus, damit man im Fall eines Schnupfens oder einer Erkältung gewappnet ist. Die Packung mit 12 Filmtabletten kostet bei Benu 13.50 Franken und bei Toppharm 19.30 Franken. Sparpotenzial: 5.80 Franken.

Grosse Preisdifferenz auch beim Vitaminpräparat Supradyn pro enegy-complex. Bei Amavita zahlen Kunden dafür 68.95 Franken. Bei Zur Rose ist das Produkt gut 15 Franken günstiger. Auch beim, bei Sportlern so beliebten Perskindol Thermo Hot lohnt sich der Preisvergleich. Die Tube kostet bei Zur Rose 27.85, bei Benu aber 37.95 Franken, also 36 Prozent mehr.

Unterschiedliche Preise bei demselben Anbieter

Wie die Preisunterschiede zustande kommen? Steht ein Präparat nicht auf der Spezialitätenliste des Bundesamts für Gesundheit, wird der Preis durch den freien Markt bestimmt, erklärt der Schweizerische Apothekerverband Pharma Suisse gegenüber dem Magazin des Konsumentenforums. Die Liste enthält alle von der Krankenkasse vergüteten Originalpräparate und günstigeren Generika und legt für diese Maximalpreise fest.

Für Kundinnen und Kunden lohnt sich gemäss Konsumentenforum auch ein Preisvergleich der Apotheke und der Onlineauftritte der Anbieter. So kann es sein, dass ein Produkt im Onlineshop desselben Anbieters günstiger sei als in der Apotheke. Der Grund dafür seien die Betriebskosten wie die Gewerbemiete und die Kosten der Beratung vor Ort.