DE
FR
Abonnieren

Gefährlicher Stillstand
Schweizer Firmen kommen beim Thema KI nicht vom Fleck

Die KI-Readiness von Schweizer Firmen stagniert. Der neuste Cisco-Index zeigt nur leichte Verbesserung im letzten Jahr. Die Umsetzung von KI-Vorhaben bleibt eine grosse Herausforderung für viele Unternehmen. Das sind die grössten Hürden.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Schweizer Firmen haben in Sachen KI verschiedene Hürden zu überwinden. Nicht alle halten mit den Entwicklungen mit.
Foto: imago/Westend61

Darum gehts

  • Schweizer Unternehmen beim Thema KI nicht viel weiter als vor einem Jahr
  • Bereich KI-Infrastruktur besonders schwach ausgeprägt, Schweiz im hinteren Mittelfeld
  • 80 Prozent planen KI-Agenten, nur 37 Prozent erwarten Nutzung im kommenden Jahr
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Patrik Berger und Keystone-SDA

Schweizer Unternehmen sind beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) laut einer Studie des Netzwerk-Ausrüsters Cisco nicht viel weiter als noch vor einem Jahr. Gemäss dem Cisco «AI Readiness Index» gehören die hiesigen Firmen im europäischen Vergleich immer noch lediglich zum Durchschnitt. Die «KI-Readiness» von Schweizer Unternehmen habe sich in den letzten zwölf Monaten nur leicht erhöht, heisst es in der am Montag veröffentlichten Studie.

Weder die Gruppe der «Vorreiter» in Sachen Künstlicher Intelligenz, noch die Anzahl der Unternehmen der «Verfolger» sei im Vergleich zum Vorjahr wirklich gewachsen. Besonders schwach ausgeprägt sei der Bereich «KI-Infrastruktur». Diesen Sektor wertet Cisco als Grundlage für eine erfolgreiche Integration von KI-Anwendungen. Hier befindet sich die Schweiz laut der am Montag veröffentlichten Studie sogar im hinteren Mittelfeld.

Kampf gegen strukturelle Hürden

Ein weiteres Problem sei auch die fehlende Umsetzung von KI-Vorhaben. So plante etwa über 80 Prozent der Unternehmen den Einsatz von KI-Agenten. Nur 37 Prozent erwarten aber, dass diese bereits im kommenden Jahr aktiv genutzt werden können.

Mehr zum Thema KI
KI hilft den Rentnern beim Älterwerden – aber killt Jobs
Neue HSG-Studie zeigt
KI hilft jetzt den Rentnern beim Älterwerden
Für die Stifti gab es nie bessere Aussichten!
Vom Lehrling zum Millionär
Darum befeuert Stifti die Karriere so stark
ChatGPT-Entwickler schon wieder mit neuem Mega-Deal
Aktienkurs explodiert
ChatGPT-Entwickler kündigt Mega-Deal an
Das sind die innovativsten Unternehmen der Schweiz
Firmen-Ranking
Erfolg dank KI
Das sind die innovativsten Unternehmen der Schweiz

Die Diskrepanz zwischen Planung und Umsetzung zeige, dass «viele Firmen noch mit strukturellen und organisatorischen Hürden kämpfen», heisst es dazu in der Studie. Und auch die Erwartungen an den wirtschaftlichen Nutzen bleibt verhalten. Lediglich 23 Prozent sind zuversichtlich, dass KI-Anwendungsfälle neue Umsatzquellen erschliessen können.

Der Cisco Index «AI Readiness» basiert auf einer Umfrage unter knapp 8000 IT-Führungskräften aus Firmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden. 203 Befragte stammen den Angaben nach aus der Schweiz.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen