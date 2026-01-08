Der Schoggi-Hersteller Favarger kommt noch dieses Jahr mit eigenen Läden nach Zürich und Basel. Die Genfer greifen damit Platzhirsch Läderach an. In den Filialen können Kundinnen und Kunden selber Schokolade und Pralinès herstellen – auch am Sonntag.

Darum gehts Favarger eröffnet 2026 erste Deutschschweiz-Filiale an Zürichs Bahnhofstrasse nahe Läderach

Herzstück: Atelier du Chocolat – Kunden kreieren eigene Schokolade mit Anleitung

1826 gegründet, feiert Favarger 2026 200 Jahre Unternehmensgeschichte

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Schokolade von Favarger kennt in Genf jedes Kind. Kein Wunder, der edle Chocolatier mit Sitz in Versoix GE wurde 1826 gegründet, feiert heuer sein 200-jähriges Bestehen. In der Deutschschweiz hingegen ist das traditionsreiche Unternehmen nur Insidern bekannt. Das soll sich nun ändern: Favarger will die Deutschschweiz erobern – und greift dabei Platzhirsch Läderach aus Ennenda GL frontal an.

Die Genfer eröffnen an der Bahnhofstrasse in Zürich einen Laden, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. In unmittelbarer Nähe der Geschäfte von Läderach und der Confiserie Bachmann. Beim Auftritt in der Zwinglistadt wollen die Genfer nicht knausern: Die Filiale soll bewusst anders werden als ein klassischer Schokoladenladen. Laut Betriebskonzept entsteht eine «hochwertige Boutique mit stilvollem Ambiente und kleinem Erlebnischarakter».

Favarger kommt auch nach Basel

Herzstück ist ein Atelier du Chocolat, in dem Kundinnen und Kunden selbst Schokolade herstellen können. «Dort können sich Gross und Klein selbst als Maître Chocolatiers betätigen und unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Schokoladenkreationen herstellen», sagt Favarger-Sprecher Hugo Bottin zur «Aargauer Zeitung». Und: Die Filiale soll auch am Sonntag geöffnet sein – anders als etwa diejenige von Läderach. Die vielen zahlungskräftigen Touristen an der Bahnhofstrasse wird dies freuen.

Für Favarger wird Zürich die erste Filiale in der Deutschschweiz sein. Aber längst nicht die Einzige. Recherchen von Blick zeigen nämlich: Mit einem Geschäft an der Zürcher Top-Adresse geben sich die Genfer nicht zufrieden. Sie wollen auch in Basel Fuss fassen. Und an der Freie Strasse, der wichtigsten Basler Shoppingmeile, einen Laden eröffnen. Derzeit ist der Job des Leiters der Boutique Basel ausgeschrieben. Auffallend: Auch in Basel steht die Favarger-Filiale in unmittelbarer Nähe zu einem Geschäft von Läderach.