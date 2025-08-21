Digitec-Galaxus-CMO Martin Walthert ist Marketing-Chef des Jahres. Seine innovativen Werbestrategien haben den Umsatz vervielfacht.

Martin Walthert ist seit 2006 CMO von Digitec Galaxus. Foto: zvg

Darum gehts Martin Walthert von Digitec Galaxus als CMO des Jahres ausgezeichnet

Walthert setzt auf unkonventionelle Werbekampagnen mit nachweisbarem Erfolg

Unter Waltherts Führung stieg der Umsatz von 62 Millionen auf 3,2 Milliarden Franken

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Die Werbung von Digitec Galaxus kennt in der Schweiz fast jeder. Die TV-Spots von Galaxus ahmen andere Werbungen nach, bis sie dann eine andere Wendung nehmen. Und Digitec wirbt online, im Fernsehen und auf Plakaten mit witzigen Kundenbewertungen zu Produkten für die eigene Plattform.

Verantwortlich dafür ist Martin Walthert, Chief Marketing Officer (CMO) von Digitec Galaxus. Mit den verschiedenen und stets frechen Werbekampagnen pflegt er das Image des Unternehmens aus dem Migros-Universum als weiterhin unkonventionelles Startup, obwohl es Digitec bereits seit 2001 gibt. Das zahlt sich jetzt aus. Walthert wurde am Donnerstagabend als CMO des Jahres – also Marketing-Chef des Jahres – ausgezeichnet, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Walthert und sein rund 70-köpfiges Team würden seit Jahren die erfolgreiche Vermarktung, das nachhaltige Branding sowie die vielbeachteten Kampagnen von Digitec und Galaxus verantworten, heisst es. «Dabei setzt das Team regelmässig auf unkonventionelle Ansätze – mit nachweisbarem Erfolg: Umsatz und Markenbekanntheit des Unternehmens sind kontinuierlich gewachsen», schreiben die Verantwortlichen weiter. Unter Walthers Ägide als CMO stieg der Umsatz von 62 Millionen im Jahr 2006 auf aktuell über 3,2 Milliarden Franken.

Weitere Kandidaten

Für den Award werden jedes Jahr Persönlichkeiten nominiert, die sich in besonderer Weise für ihre Marke einsetzen. Eine Gruppe von 24 Experten aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Marketing und Medien schlägt dabei Kandidaten vor. Das Institut für Marketing & Consumer Insight der Universität St. Gallen erstellt anschliessend eine Longlist, aus der die Jury schliesslich sechs Nominierte auswählt.

Bemerkenswert war in diesem Jahr die erste Doppelnominierung von Sara Jerman und Angelika Leemann von Rivella. Weitere Nominierte waren Gregor Eicher (Bank Cler), Marco Greco (Ochsner Sport), Sonia Milici (Yuh) und Martin Schweikert (BKW).

Für Walthert ist es übrigens nicht die erste Auszeichnung. Er hat bereits den Titel des «Werber des Jahres 2020» und «Marketing Thought Leader 2022» gewonnen.