Eine US-Flugbegleiterin behauptet auf Tiktok, mit 16 Arbeitstagen monatlich 8250 Franken zu verdienen. In der Schweiz wäre ein solcher Lohn für die meisten Flugbegleiter unmöglich, sagt die Chefin der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers.

Schweizer Medianlohn für Flugbegleiter liegt bei 50'000 Franken jährlich

Flugbegleiterinnen verdienen eher unterdurchschnittlich. So die landläufige Meinung.

Doch auf Tiktok behauptet Flugbegleiterin Josette, mit 16 Tagen Arbeit auf ein monatliches Bruttosalär von 9980 Dollar zu kommen. Das wären umgerechnet aktuell 8250 Franken.

Josette ist seit 14 Jahren bei der US-Billigfluggesellschaft Southwest angestellt, davon neun Jahre als Flugbegleiterin. Das Video, in dem sie ihr Gehalt präsentiert, hat seit Veröffentlichung fast 11 Millionen Views garniert. Die Erklärung gibt sie allerdings in Kommentaren sowie in anderen Videos.

Josettes Geheimnis: Sie arbeite rund 150 Stunden im Monat. Auf 16 Tage heruntergebrochen also rund 9,5 Stunden pro Tag. Es stehe ihr frei, so viel zu arbeiten, wie sie wolle.

Bei Southwest erhalte sie 60.83 Dollar pro Stunde, also 50.30 Franken. Da sie regelmässig freiwillige Extraschichten auf unterbesetzten Flügen annimmt, die doppelt bezahlt werden, kann sie ihr Gehalt noch deutlich aufbessern.

In der Schweiz kaum möglich

Für Flugbegleiter und gerade in den USA sind 9980 Dollar Monatslohn sehr gut. Wie sieht es in der Schweiz aus?

In der Schweiz liegt der Medianlohn für Flugbegleiter laut jobs.ch bei rund 50'000 Franken. Das ist deutlich unter dem gesamtschweizerischen Medianlohn von 81'000 Franken sowie unter Josettes selbst deklariertem Lohn von 116'186 Dollar (96'000 Franken).

Blick hakt bei Sandrine Nikolic-Fuss (55) nach, der Chefin der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers. Sie meint: «So ein Lohn wäre in der Schweiz für die meisten Flugbegleiter unmöglich.» Allenfalls komme eine Maître de Cabine mit langjähriger Erfahrung und vielen Langstreckenflügen, die höhere Reisekostenvergütungen mit sich bringen, in die Nähe eines solchen Lohns.

Doch es sei nicht erlaubt, nach eigenem Gutdünken viel zu arbeiten. In den USA ist lediglich die maximale Arbeitsdauer pro Schicht geregelt: 14 Stunden, wonach mindestens zehn Stunden Pause zu gewähren sind. In Europa und in der Schweiz gibt es Regelungen, die die Arbeitszeiten zum Schutz des Personals und der Sicherheit limitieren.

«Diese Frau geht offenbar ans Limit», sagt Nikolic-Fuss. Da der Flugbegleiterjob anstrengend ist, sei das über längere Zeit kaum aufrechtzuerhalten.