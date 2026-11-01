Im Sommer 2025 stellte die Swiss die First Grand Suite vor, die zwei First-Class-Suiten zu einem abgetrennten Bereich vereint. Jetzt ist dieser Luxus auch buchbar, der Preis beruht auf einer fixen Formel.

Jetzt kann man die Luxus-Privatsuite bei der Swiss buchen

Jetzt kann man die Luxus-Privatsuite bei der Swiss buchen

Darum gehts Seit der Umstellung auf den Winterflugplan ist die First Grand Suite bei der Swiss buchbar

Angeboten wird sie im Airbus A350 ab Zürich nach Shanghai und Johannesburg

Die Suite kostet zusätzlich zum First-Class-Volltarif einen Aufpreis von 3000 Franken pro Strecke

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Swiss setzt erstmals ihre neuen Luxus-Privatsuiten auf ihren Flügen ein: Die First Grand Suite ist nun seit der Umstellung auf den Winterflugplan vor einer Woche buchbar, wie zuerst das Portal Travelnews berichtet hat. Verfügbar ist die edle Suite über den Wolken auf den neuen Verbindungen des Swiss-Aushängeschilds Airbus A350 ab Zürich in die chinesische Metropole Shanghai und nach Johannesburg in Südafrika.

Vorgestellt hat die Swiss ihr neues Premium-Konzept bereits vor über einem Jahr, im August 2025 – mit der First Grand Suite als Novum. Diese vereint zwei First-Class-Suiten zu einem abgetrennten Bereich. So wird die Kabine zum Schlafzimmer, Büro oder Meetingraum – ohne dass jemand im Gang vorbeiläuft oder sonst wie stört. Eine Aufwertung innerhalb der First Class. Die Swiss bewirbt die Super-First-Class als «Rückzugsort über den Wolken». Angelegt ist sie für bis zu drei Passagiere.

Maximal dürfen sich aber vier Personen gleichzeitig in der Suite aufhalten. Wer dieses Premium-Angebot gebucht hat, darf nämlich auch Gäste zu sich einladen – aus der First Class oder der Business Class. Passagiere der Holzklasse sind hingegen nicht erwünscht. Die Besucher dürfen sich an den Getränken aus der First Class bedienen.

Was kostet denn die First Grand Suite?

Buchen kann man die First Grand Suite mindestens drei Tage vor Abflug auf der Website der Swiss über ein entsprechendes Formular. Oder dann per Telefon über den Kundendienst. Und was kostet der Spass?

Die Swiss sprach bei der Ankündigung noch von einem variablen Preis, der «im Durchschnitt beim Dreifachen des regulären First-Class-Tarifs» liege – unabhängig davon, wie viele Gäste in der Grand Suite reisen. Jetzt ist bekannt: Der Preis berechnet sich aus einer fixen Formel. Auf den First-Class-Volltarif kommen zusätzlich 3000 Franken pro Strecke dazu, hin und zurück also 6000 Franken. Drei Reisende zahlen neben dem Aufpreis 2,5-mal den Volltarif fürs First-Class-Ticket. Ein solches Ticket gibt es auf der Langstrecke ab gut 10'000 Franken für beide Wege. Dafür ist ein Limousinenservice im Preis inbegriffen. Die Limo holt die Gäste am Wohnort innerhalb der Schweiz ab und bringt sie direkt ans Flugzeug.