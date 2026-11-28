Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Am Montag verschickte die Finanzmarktaufsicht Finma eine Mitteilung, die in der Versicherungsbranche wie eine Bombe einschlug: Ab Januar steigt die jährliche Aufsichtsabgabe für ungebundene Versicherungsvermittler von 475 auf 1575 Franken – ein Plus von 232 Prozent.

Auch die Gebühren für die Erstregistrierung von Versicherungsvertretern und Versicherungsmaklern ziehen kräftig an: für natürliche Personen von 350 auf 675 Franken, für Firmen von 750 auf 1075 Franken. Für viele kam die Ankündigung aus heiterem Himmel. Die Reaktionen fielen entsprechend heftig aus.

Darf die Finma einfach so an der Preisschraube drehen? Wie Recherchen zeigen, liegt diese Frage nun dem Preisüberwacher vor. Beat Niederhauser, Geschäftsführer der Preisüberwachung und Stellvertreter von Preisüberwacher Stefan Meierhans, bestätigt gegenüber SonntagsBlick, «dass wir diese Woche eine erste Beschwerde zu dieser Tarifänderung erhalten haben».

Niederhauser spricht von einer «erheblichen Erhöhung», die besonders kleine, unabhängige Vermittler mit geringem Geschäftsvolumen treffe. Bei einem Umsatz von 100’000 Franken entspreche die neue Abgabe einer Belastung von beinahe 1,6 Prozent.

Finma verzichtet auf Konsultation

Besonders brisant: Die Finma beschloss diesen Gebührensprung ohne Konsultation des Preisüberwachers – obwohl Artikel 5a der Allgemeinen Gebührenverordnung des Bundes die Behörden seit 2022 verpflichtet, bei Gebührenänderungen den Preisüberwacher anzuhören. Niederhauser: «Anders als bei anderen Tarifänderungen der Finma ist das in diesem Fall jedoch nicht erfolgt.»

Die Finma bestreitet, dass eine solche Pflicht besteht. Sie erhebe eine öffentlich-rechtliche Abgabe zur Finanzierung ihrer gesetzlichen Aufsichtstätigkeit. «Dabei handelt es sich nicht um einen ‹Preis› im Sinne des Preisüberwachungsgesetzes», erklärt sie auf Anfrage. Und: «Eine Konsultation des Preisüberwachers war daher nicht erforderlich.»

Erzwingen kann der Preisüberwacher eine Senkung nicht. Er darf lediglich Empfehlungen abgeben, hat aber kein Beschwerderecht. Den Rechtsweg müssten die betroffenen Vermittler selbst beschreiten.

Doppelt zur Kasse gebeten

Für viele Betroffene überschreitet die Erhöhung eine Schmerzgrenze. Giuseppe Laisa vermittelt seit dreissig Jahren Versicherungen. Ab Januar entrichtet er an die Finma 3150 Franken im Jahr – doppelt so viel wie andere Branchenangehörige, denn er steht sowohl als Person als auch als Firma im Register.

Kontrolliert wurde er nie. Einmal fragte die Behörde schriftlich nach, weil ein Kollege auf seiner Website für ihn geworben hatte. Laisa stellte klar, dass kein Geld geflossen sei – damit war der Fall erledigt.

Zahlen muss er trotzdem. Teuer geworden sei die Aufsicht wegen Berufskollegen, die sich nicht an die Regeln halten. Dass er die Zeche mitzahlt, frustriert den 57-Jährigen: «Es müssen jene zahlen, die Fehler machen.» Dabei ist er selbst dafür, dass die Behörde hart durchgreift. Vor einem Jahr verlangte er im SonntagsBlick strengere Regeln, vor allem für die Grossen. Damals ging es um die sogenannte Kaltakquise, Werbeanrufe im Krankenkassengeschäft, die inzwischen verboten sind. Heute denkt Laisa ans Aufhören. Er wehre sich vor allem für die kleinen Selbständigen, die wie er mit zwei Einträgen doppelt bestraft würden, sagt er.

Betroffen sind längst nicht nur Krankenkassenvermittler, sondern auch unabhängige Finanzplaner, die beispielsweise Vorsorgepolicen der dritten Säule vermitteln. Selbst wenn Versicherungen nur einen kleinen Teil ihres Geschäfts ausmachen, wird die volle Abgabe fällig.

«Das ist Sippenhaft»

Laisa ist nicht der Einzige, der sich wehrt. Markus Lehmann, Präsident des Brokerverbands Siba, hält seine Klientel nicht für das Problem: «Ich habe meine Mitglieder immer wieder gebeten, mir zu melden, wenn die Finma eingreift», sagt er, aber «bis heute keine einzige Meldung erhalten». Siba vertritt mehr als 100 Brokerunternehmen mit gut 3000 Vermittlern.

Die schwarzen Schafe sieht Lehmann anderswo: im Verkauf von Krankenkassen, bei Vermittlern, die Verträge verschieben, kassieren und verschwinden. «Wir sind auch dafür, dass aufgeräumt wird», sagt Lehmann. «Aber man kann nicht alle über einen Leisten schlagen. Das ist Sippenhaft.»

So sauber, wie Lehmann die Grenze zieht, verläuft sie in den Augen der Finma nicht. Viele der nicht registrierten Vermittler hätten mit registrierten zusammengearbeitet oder sogar deren persönliche Zugänge genutzt, um Verträge einzureichen, schreibt die Behörde. Untätig war sie nicht: Über tausend Vermittler arbeiteten ohne Registrierung. Die Finma verfügte Verkaufsstopps, liess Kunden neu beraten und erstattete mehr als 200 Strafanzeigen. Das Ausmass der Missstände sei nicht vorhersehbar gewesen.

Ein Loch von 14 Millionen Franken

Das allein erklärt aber nicht, weshalb die Rechnung derart aus dem Ruder gelaufen ist. Als die Finma 2023 die Kosten der neuen Aufsicht berechnete, kam sie auf 475 Franken pro Vermittler. Das reichte nicht einmal für die Hälfte. Bis Ende 2025 lief ein Defizit von fast 14 Millionen Franken auf, das die Vermittler nun über rund zehn Jahre abtragen müssen. Vor der Gesetzesrevision zahlten sie 150 Franken im Jahr – seither hat sich der Betrag mehr als verzehnfacht.

Mitgeteilt hat die Finma das lange nicht. Am 17. Juni lud sie über tausend Vermittler in den Kursaal Bern und zog eine positive Bilanz. Im Herbst verschickte sie die Rechnungen noch zum alten Tarif. Kein Wort zur Erhöhung – obwohl sie seit zwei Jahren wusste, dass das Geld nicht reicht. Sie habe zugewartet, um die Kosten besser beurteilen zu können, schreibt sie.

Wer am Ende zahlt, entscheidet sich am 31. Dezember. Wer dann im Register steht, erhält im Herbst die Rechnung. Giuseppe Laisa überlegt sich bis dahin, ob er noch dazugehören will.